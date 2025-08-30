Η Γερμανία ήταν ανώτερη από την Λιθουανία, για ακόμη ένα ματς έφτασε τους 100 πόντους (107-88), έκανε το 3/3 στο Eurobasket και απέδειξε ξανά γιατί είναι από τα φαβορί για το χρυσό.

Γερμανία και Λιθουανία αναμετρήθηκαν σε ένα ματς που ήταν ντέρμπι... μόνο στα χαρτιά. Οι Γερμανοί ήταν ανώτεροι από το ξεκίνημα του αγώνα και απέδειξαν ξανά γιατί είναι από τα φαβορί του αγώνα. Ο Ντένις Σρέντερ και η παρέα του έλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα και δεν επέτρεψαν στους τυπικά γηπεδούχους να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη νίκη. Με το τελικό 107-88 η Γερμανία έκανε το 3/3 στο Eurobasket, πέρασε στην φάση των «16» και η Λιθουανία γνώρισε την πρώτη της ήττα.

Ο Ντένις Σρέντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 31:04, με τον Ντάνιελ Τάις να προσθέτει σε 23:01 23 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ. Ακόμη, ο Φραντζ Βάγκνερ μέτρησε σε 28:37 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα. Τέλος, ο Αντρέας Ομπστ είχε 15 πόντους (5/7 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 22:40.

Για την Λιθουανία ο Τάντας Σεντεκέρσκις είχε σε 23:33 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 9 ασίστ και ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις μέτρησε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 29:50. Ακόμη. ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ολοκλήρωσε το ματς με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 μπλοκ σε 19:45. Τέλος, διψήφιος ήταν και ο Μαργκίρις Νορμάντας με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22:45.

Ξέσπασε η Γερμανία στα τελευταία λεπτά και πήρε διψήφια διαφορά

Η Γερμανία μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο ματς ενάντια στη Λιθουανία, καθώς οι Τάις και Σρέντερ ευστόχησαν από τα 6,75μ. για το 0-6. Μετά το καλάθι του Σεντεκέρσκις, οι δυο τους έδωσαν ξανά σκορ στη Γερμανία (2-10), όμως η Λιθουανία ανέβασε την απόδοσή της επιθετικά και τελικά με το τρίποντο του Σεντεκέρσκις προηγήθηκε με 18-15. Σρέντερ και Ομπστ με δύο τρίποντα έδωσαν ξανά το προβάδισμα στους τυπικά φιλοξενούμενους (18-21), και με ένα σερί 2-11 η Γερμανία έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 20-32.

Στο -8 στα αποδυτήρια η Λιθουανία

Ο Τάις μπήκε καλά και στο δεύτερο δεκάλεπτο και έκανε το 21-36, ενώ με τους Ραντζεβίτσιους και Βαλαντσιούνας η Λιθουανία μείωσε στους 10 (26-36). Με τρεις πόντους του Σεντεκέρσκις οι τυπικά γηπεδούχοι έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφιο (36-44), αλλά ο Ομπστ με δύο τρίποντα διαμόρφωσε το 36-50. Η Λιθουανία έκανε ένα δικό της σερί στο φινάλε του δεκαλέπτου αυτή τη φορά (11-5) και έτσι πήγε στα αποδυτήρια πίσω με 47-55.

Σταθερά το προβάδισμα στη Γερμανία

Με τους Βαλαντσιούνας και Γιοκουμπάιτις η Λιθουανία μείωσε στους 4 (51-55), αλλά ο Βάγκνερ με ένα προσωπικό 6-0 έδωσε ξανά διψήφιο προβάδισμα στην ομάδα του (53-63). Ο ίδιος και ο Τάις αργότερα ευστόχησαν σε τρίποντα και ο Σρέντερ από κοντά ανέβασε τη διαφορά στους 14 (57-71). Η Λιθουανία... πάτησε το γκάζι και κατάφερε να μειώσει μέχρι και τους 9 (70-79), με την περίοδο να ολοκληρώνεται με τη Γερμανία να προηγείται με 72-83.

Μετέτρεψε σε... περίπατο το ματς η Γερμανία

Με τους Τάις, Τρίσταν Ντα Σίλβα και Σρέντερ η Γερμανία βρέθηκε μπροστά με 74-90, ενώ οι Μπόνγκα και Βάγκνερ... καθάρισαν το ματς (74-93). Η Λιθουανία δεν κατάφερε να μπει ξανά στην διεκδίκηση του αγώνα, η Γερμανία έβρισκε σκορ από παντού και τελικά μπόρεσε να πανηγυρίσει τη νίκη με 88-107.

Τα δεκάλεπτα: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107

Τα στατιστικά του αγώνα.

