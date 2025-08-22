Χωρίς Γιάννη, Σλούκα, Μήτογλου και από το -10 στο ημίχρονο, η Εθνική με πάθος στην άμυνα και μέταλλο νικητή, γύρισε και πήρε το ματς με την Ιταλία (74-76) μπροστά σε 12.000 κόσμο.

Η Εθνική παρατάχθηκε χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου για λόγους ξεκούρασης, με τον Βασίλη Σπανούλη να τους αφήνει εκτός αφού επίσης οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν και στην πρεμιέρα του Eurobasket (28/8, 21:30) στη Λεμεσό. Παρά τις βασικές απουσίες, η Ελλάδα έκανε το 2/2 στο Ακρόπολις και ετοιμάζεται για το τελευταίο της μεγάλο τεστ πριν το Ευρωμπάσκετ απέναντι στη Γαλλία (24/8).

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 14 πόντους και 3/5 τρίποντα, από κοντά και ο Κώστας Παπανικολάου με 11 πόντους και 3/4 τρίποντα. Γεμάτο παιχνίδι από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο και τον Κώστα Αντετοκούνμπο με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 κοψίματα. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισαν ο Σιμόνε Φοντέκιο με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και ο Σαλιού Νιάνγκ με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ.

Κομβικό σημείο στο ματς αποτέλεσε η τρίτη περίοδος, όπου η Ελλάδα έτρεξε επιμέρους σκορ 12-27, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο οι διεθνείς μας σούταραν 8/11 τρίποντα, φτάνοντας έτσι στο τελικό 11/19, ποσοστό που ξεπερνάει το 50% για δεύτερο σερί φιλικό ματς.

Σταθερά μπροστά η Ιταλία με τα τρίποντα

Με όπλο τα τρίποντα από τους Φοντέκιο (2) και Μέλι η Ιταλία προηγήθηκε 11-5 στο πεντάλεπτο, ενώ ο Μέλι με νέο τρίποντο έκανε το 16-10. Η Ελλάδα μέσω της άμυνάς της και με διάθεση προσπάθησε να επιστρέψει, Παπανικολάου και Ζούγρης έδωσαν λύσεις μέσα και από την ομαδική δουλειά και η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 20-16 υπέρ της Ιταλίας.

Η ομάδα του Τζιανμάρκο Ποτσέκο έφτασε μέχρι το +8 (24-16), όμως ο Καλαϊτζάκης κράτησε την Εθνική κοντά και λίγο μετά ο Τολιόπουλος μείωσε στον πόντο (28-27). Ωστόσο, η ελληνική αντεπίθεση δεν είχε συνέχεια, επιθετικά οι διεθνείς μας συναντούσαν δυσκολίες και έτσι η Ιταλία χάρη στους 13 πόντους του Φοντέκιο και τα 7/12 ομαδικά τρίποντα έκλεισε το ημίχρονο στο 40-30.

Άλλαξε πρόσωπο η Εθνική και πήρε τη νίκη

Η απόσταση μεγάλωσε κι άλλο (42-30), ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδινε σφυγμό στην Ελλάδα και ο Ντόρσεϊ με το μακρινό του σουτ μείωσε ξανά στον πόντο και στο 44-43. Η είσοδος του Κατσίβελη ωφέλησε την Εθνική σε όλους τους τομείς, καθώς ο έμπειρος γκαρντ σκόραρε, πάσαρε και έκλεβε και ο Ντόρσεϊ με ακόμα ένα τρίποντο έδωσε το πρώτο προβάδισμα με 48-51. Σαμοντούροβ και Καλαϊτζάκης «χτύπησαν» από τα 6,75μ. για το 50-57 λίγο πριν το 52-57 της τρίτης περιόδου.

Η Ιταλία προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά η Ελλάδα με τα τρίποντα των Τολιόπουλου και Παπανικολάου έμενε μπροστά (59-65), με τον τελευταίο να βάζει ακόμα ένα για το 66-73 στο 38'. Από την άλλη πλευρά οι απαντήσεις ερχόντουσαν από Σπίσου και Παγιόλα, οι οποίοι μείωσαν στο καλάθι και στο 71-73 στο 1'32'' πριν το φινάλε. Μετά το επιθετικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο οι Σπίσου, Φοντέκιο και Νιάνγκ αστόχησαν και ο Θανάσης με 1/2 βολές έκανε το 71-74 στα 32''. Ο Φοντέκιο αστόχησε, ο Ντόρσεϊ έχασε την μπάλα, αλλά ο Κώστας Αντετοκούνμπο έσωσε την κατάσταση διεκδικώντας το ριμπάουντ και την κατοχή, με τον Ποτσέκο να χρεώνεται με τεχνική ποινή. Ντόρσεϊ και Τολιόπουλος έβαλαν τις βολές τους, δίνοντας τη φιλική νίκη στην Ελλάδα.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-30, 52-57, 74-76

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.