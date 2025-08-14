Στην Αθήνα ο Καρντένας για το Περιστέρι

Στην Αθήνα για λογαριασμό του Περιστερίου έφτασε ο 23χρονος Ισπανός γκαρντ Άλβαρο Καρντένας.

Ο Άλβαρο Καρντένας έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Πέμπτης (14/8) για λογαριασμό του Περιστερίου. Τον 23χρονο Ισπανό πλέι μέικερ υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η τιμ μάνατζερ της ομάδας Σοφία Κλιγκοπούλου.

Έπειτα από την άφιξη του Ράιλι Άμπερκρομπι την Τετάρτη (13/8) το Περιστέρι υποδέχθηκε την Πέμπτη (14/8) τους Τζο Πετράκης, Ομάρ Πέιν και Τζον Ιτούνας πριν συμπληρώσει τις αφίξεις την ίδια ημέρα με τον Άλβαρο Καρντένας.

Πλέον, οι «κυανοκίτρινοι» μπαίνουν στην τελική ευθεία για την έναρξη της προετοιμασίας τους τη Δευτέρα (18/8) το απόγευμα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναμένεται να δώσει το σύνθημα για τη νέα αγωνιστική περίοδο.