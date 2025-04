Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Φριντέτ (pic)

Ο Τζίμερ Φριντέτ σε ηλικία 36 ετών αποφάσισε να... κρεμάσει τα παπούτσια του, όπως έκανε γνωστό μέσω μίας ανάρτησης.

Ο Αμερικανός είχε μία πολύ καλή καριέρα με θητείες τόσο στο NBA όσο και στην Euroleague. Μεταξύ άλλων αγωνίστηκε στους Κινγκς, τους Μπολυς, τους Πέλικανς, τους Νικς, ενώ φόρεσε και την φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Με τους «πράσινους» την σεζόν 2019-20 στο ελληνικό πρωτάθλημα είχε κατά μέσο όρο 13,7 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ, ενώ στην Euroleague μέτρησε 12,9 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 27 ματς.

Στην ανάρτησή του έγραψε: «Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω το μπάσκετ. Έχω αγαπήσει κάθε δευτερόλεπτο της καριέρας μου μέσα από τα καλά και τα άσχημα! Σας ευχαριστώ όλους για τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Το μπάσκετ με έχει κάνει αυτό που είμαι σήμερα. Ενθουσιασμένος για το τι θα ακολουθήσει στη ζωή μου με την οικογένειά μου!».

Δείτε την ανάρτηση:

It’s time to say goodbye to basketball. I have loved every second of my career through the good and the bad! Thank you all for the support throughout the years. Basketball has made me who I am today. Excited for what is next in my life with my family! pic.twitter.com/Rx4r8Y4yfG