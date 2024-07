Πωλούνται οι Σέλτικς!

Οι Σέλτικς κατέκτησαν το πρωτάθλημα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και έτσι έγιναν ξανά η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους στο ΝΒΑ. Φυσικά, πρόκειται για ένα μεγάλο κατόρθωμα και για τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι αγόρασαν την ομάδα το 2002.

Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, το γκρουπ που έχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών αποφάσισε να... βγάλει την ομάδα στο σφυρί. Έτσι, πλέον περιμένουν προτάσεις για να παραχωρήσουν τους Κέλτες.

BREAKING: The Boston Celtics majority ownership group — led by Wyc Grousbeck — is planning to make the franchise available for sale, sources tell ESPN. The investment group purchased the team in 2002. Massive development for one of sports’ most valuable properties. pic.twitter.com/ICixdcJtLF