Πίστονς: Ο Λίντσεϊ νέος αντιπρόεδρος

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ντένις Λίντσεϊ ως αντιπροέδρου της ομάδας.

Ο Λίντσεϊ έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ομάδας των Γιούτα Τζαζ, της εποχής των Ντόνοβαν Μίτσελ και Ρούντι Γκομπέρ και θα δουλέψει μαζί με τον Τράιαν Λάνγκτον στο Ντιτρόιτ. Μέχρι πρότινος ο Λίντσεϊ είχε συμβουλευτικό ρόλο στη διοίκηση των Ντάλας Μάβερικς.

The Detroit Pistons are hiring Dallas Mavericks executive Dennis Lindsey as the Senior VP of Basketball Operations, sources tell ESPN. Lindsey constructed the Utah Jazz era of Donovan Mitchell and Rudy Gobert and now goes to Detroit to join Trajan Langdon's new group.