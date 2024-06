ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ανανέωσε ο Ζαν-Σαρλ

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε επίσημα την παραμονή του Λιβιό Ζαν-Σαρλ, αφού οι δύο μεριές τα βρήκαν σε όλα και ο μπασκετμπολίστας υπέγραψε νέο συμβόλαιο για ακόμη μία σεζόν.

Ο Ζαν-Σαρλ πήγε στην ΤΣΣΚΑ το καλοκαίρι του 2022 και φέτος ήταν κομβικός για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σημειώνεται πως ο 30χρονος είχε 10,9 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 50 αναμετρήσεις.

🔴🔵 Plus one more year for Livio Jean-Charles



Center @Jclifio (30 years old, 206 cm) will continue to play for our team until the end of the next season. pic.twitter.com/lIGetNbCmq