Έξουμ: «Τελείως διαφορετική η ατμόσφαιρα στην Ευρώπη από το ΝΒΑ»

Ο Ντάντε Έξουμ ήταν ο παίκτης που με μεγάλο τρίποντο στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα των Μάβερικς με τους Χιούστον Ρόκετς έστειλε το ματς στην παράταση και ακολούθως οι «Μαβς» πήραν την νίκη.

Αμέσως μετά, σε δηλώσεις του, στάθηκε στη διαφορά της ατμόσφαιρας που επικρατεί στα γήπεδο του ΝΒΑ σε σχέση με αυτά της Ευρώπης και κυρίως της Σερβίας.

«Πάντα είναι καλό να παίρνουμε τέτοιες νίκες, με τέτοιο τρόπο που μας φτιάχνουν την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση. Δεν είχα να σκεφτώ κάτι. Πήρα το σουτ και το έβαλα και απλά έδειξα τι μπορώ να κάνω. Είμαι ευγνώμων και είμαι και πολύ χαρούμενος γι αυτό. Ήμουν τυχερός γιατί βρέθηκα σε θέση να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα μου και ευτυχώς τα κατάφερα» είπε και πρόσθεσε: «Μου άρεσε πάρα πολύ η αντίδραση του κόσμου στο τρίποντο που πέτυχε. Βέβαια στη Σερβία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γενικά νομίζω ότι στην Ευρώπη είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση. Στην Ευρώπη πολλές φορές δεν βλέπουν το ματς. Απλά τραγουδάνε και φωνάζουν. Αλλά αυτή τη φορά και εδώ ήταν φανταστικά. Τελείως διαφορετικά. Τα πράγματα κάποιες φορές στην Ευρώπη είναι πολύ δύσκολα. Όπως για παράδειγμα να πηγαίνει στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα ως παίκτης της Παρτιζάν. Πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα. Δεν νομίζω ότι στο ΝΒΑ θα υπάρξει ποτέ τέτοια ατμόσφαιρα».

LUKA FINDS DANTE EXUM WIDE OPEN WHO SENDS THE GAME TO OVERTIME 😱pic.twitter.com/056NgVehTS