Ο Σλούκας πανηγύρισε την πρόκριση στο Final 4 με την οικογένειά του κουτσαίνοντας! (vid)

Ο Κώστας Σλούκας αποκόμισε θλάση στο Game 5 του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι και πλέον θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το Final 4 του Βερολίνου.

Όπως μάλιστα φαίνεται και από βίντεο που δημοσίευσε η Euroleague από τους πανηγυρισμούς μετά το φινάλε του αγώνα με την Μακάμπι ο Κώστας Σλούκας πήγε κουτσαίνοντας στην οικογένειά του για να πανηγυρίσει.

.@kos_slou celebrates with his family after helping @paobcgr after helping the greens reach Final Four 🫶☘️ pic.twitter.com/egQXa3AzjF