Ραζνάτοβιτς: Αποκάλυψε το μήνυμα στον Δ. Γιαννακόπουλο που έστειλε τον Αταμάν στους "πράσινους"

Με ανάρτησή του στα social media ο Μίσκο Ρζνάτοβιτς αποκάλυψε την πρώτη επαφή που είχε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αναφορικά με το θέμα του Εργκίν Αταμάν.

Στις 8 Μαρτίου του 2023 ο γνωστός ατζέντης έστειλε μήνυμα στον ιδιοκτήτη της "πράσινης" ΚΑΕ, ουσιαστικά, προτείνοντας τον Τούρκο τεχνικό για τον πάγκο του "τριφυλλιού".

Και κάπως έτσι ξεκίνησε μια... μαγική ιστορία που "εκτόξευσε" τον Παναθηναϊκό από την 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης.

