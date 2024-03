Γιαννακόπουλος: «Εμάς μας εκφράζει αυτό που μας έμαθε ο Παύλος και ο Θανάσης...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στο ντέρμπι του ΣΕΦ και στάθηκε στην νοοτροπία που οφείλει να έχει ο Παναθηναϊκός Aktor.

«Πρέπει να μάθεις πώς να χάνεις, ώστε να μπορείς να κερδίζεις συνέχεια», είναι το «μότο» που θέλησε να περάσει ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ στην ομάδα, τονίζοντας πως αυτή την νοοτροπία την έμαθαν στο «τριφύλλι» οι αείμνηστοι Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Όταν κάποια/ κάποιες φορά θα χάσεις και δίκαια, οφείλεις να το αποδέχεσαι αλλά και να το αναγνωρίζεις δημόσια... Όπως επίσης όταν σε ευνοούν (ΠΑΟ - Άρης).

Είναι ο μόνος τρόπος να έχει αξία ο λόγος σου και τα παράπονά σου όταν πραγματικά αδικείσαι, αλλά και ο μόνος τρόπος να διαφοροποιηθείς από τον οποιονδήποτε γραφικό που πάντα θα φωνάζει όταν χάνει.

Εμάς δεν μας εκφράζει το refuse to lose του Ολυμπιακού... Εμάς μας εκφράζει το you need to learn how to lose, so you can constantly win, που μας έμαθε ο Παύλος και ο Θανάσης.

Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».