Άνοιξε κόντρα ο Ντουράντ στο «Χ»

Τι το ήθελε ο Κάιλ Χάινς να σχολιάσει; Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έγραψε σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης πως «Το ΝΒΑ είναι σαν παρτίδα στην ντάμα και η Ευρώπη σαν σκάκι».

Στην ατάκα αυτή, ένας φίλος του μπάσκετ σχολίασε: «Το ΝΒΑ είναι εύκολο… η Ευρωλίγκα δύσκολη. Όλοι το λένε αυτό. Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν μπορεί να έχει 30 πόντους κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα».

Και τότε μπήκε στη «μάχη» ο Ντουράντ σε… έξαλλη κατάσταση. «Είστε όλοι τρελοί» έγραψε μαζί με κάτι… γαλλικά δείχνοντας την ξεκάθαρη αντίθεσή του.

