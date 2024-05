Χέρενφεν: Ανακοίνωσε ως προπονητή για την επόμενη διετία τον φαν Πέρσι (pic)

O Ρόμπιν φαν Πέρσι θα είναι ο διάδοχος του Κις Φαν Βόντερεν στον πάγκο της Χέρνεφεν, η οποία δεν μπορεί να τερματίσει πάνω από τη 10η θέση όταν ολοκληρωθεί η ολλανδική σεζόν την Κυριακή, χάνοντας τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συλλόγων την επόμενη σεζόν.

«Παρόλο που ο Ρόμπιν είναι στην αρχή της καριέρας του ως προπονητής, μας έπεισε αμέσως. Είναι φιλόδοξος, παθιασμένος και πρόθυμος να μάθει. Νομίζω ότι ξέρει πώς να ενθουσιάζει και να παρακινεί μια ομάδα παικτών», δήλωσε ο γενικός διευθυντής Φέρι ντε Χάαν, στην ιστοσελίδα του συλλόγου.



«Το επάγγελμα του προπονητή είναι περιεκτικό και προκλητικό, και το έχω εξασκήσει με μεγάλο πάθος και ευχαρίστηση», δήλωσε ο σπουδαίος πρώην επιθετικός των Φέγενορντ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Φενέρμπαχτσε.

«Θα ήθελα να συνεχίσω την εξέλιξή μου και ο ρόλος του προπονητή ταιριάζει απόλυτα με αυτόν τον στόχο. Ως εκ τούτου, είμαι ευχαριστημένος με την ευκαιρία που μου προσφέρει η Χέρενφεν. Είναι μια φανταστική πρόκληση να συνεισφέρω στις αθλητικές φιλοδοξίες και την ανάπτυξη του συλλόγου», πρόσθεσε.

Ο ίδιος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, εκδήλωσε τον ενθουσιασμό του για αυτό το νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.

New chapter 💪



Proud to start a new adventure @scHeerenveen 🔵⚪️ Can’t wait to get started! #OpneiFryslân pic.twitter.com/D5w4gy0oqe