Οι υπερπλήρεις Καναδοί επιβεβαίωσαν με εντυπωσιακό τρόπο γιατί αποτελούν ένα μεγάλο φαβορί για το χρυσό στο Μουντομπάσκετ 2023, «εκτελώντας» τη Σλοβενία (100-89). Έξαλλος ο Λούκα Ντόντσιτς, που τα... έβαλε με διαιτητές, κόσμο, στελέχη της FIBA και αποβλήθηκε! Αποστολή στην Μανίλα.

Οι γεμάτοι ενέργεια και... NBAers Καναδοί από την αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελούσαν το φαβορί της διοργάνωσης, μαζί με την Team USA. Η ομάδα του Τζόρντι Φερνάντεθ πήρε το "do or die" ματς με την Ισπανία, προκρίθηκε στην τελική φάση της "Mall of Asia Arena" και ήταν φανταστική στον προημιτελικό απέναντι στη Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.

Οι υπερπλήρεις Καναδοί με ένα επιθετικό ρεσιτάλ διάρκειας 40' «εκτέλεσαν» τους πρωταθλητές Ευρώπης 2017 και προκρίθηκαν στην «4άδα» για πρώτη φορά στην ιστορία τους. εκεί που τους περιμένει η Σερβία (8/9 ο ημιτελικός). Για να φτάσουν στην νίκη χρειάστηκε να τρέξουν εντυπωσιακά το γήπεδο, να σουτάρουν με καλά ποσοστά και να αγωνιστούν πολύ physical. Μάλιστα, «πείραξαν» και το μυαλό του Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ «γέμισε» για άλλη μια φορά τη στατιστική του (26 πόντοι με 8/20 σουτ, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), όμως στο 34' αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή για διαμαρτυρίες. Το σκληρό μαρκάρισμα του Ντίλον Μπρουκς και το μπασκετικό «ξύλο» που δεχόταν σε κάθε φάση ανάγκασαν τον ηγέτη των Ντάλας Μάβερικς σε ασταμάτητη... μουρμούρα προς τους διαιτητές, τον κόσμο, αλλά και τα στελέχη της FIBA. Μάλιστα, ο έξαλλος 24χρονος γκαρντ έκανε με τα χέρια του το σήμα των χρημάτων προς τους VIPs, ενώ χειροκρότησε ειρωνικά τους ανθρώπους της διοργανώτριας αρχής κατά την αποβολή του.

Ο απίθανος Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ... σταμάτησε στους 31 πόντους (8/12 εντός πεδιάς), δίνοντας παράλληλα 4 ασίστ, ενώ κατέβασε και 9 ριμπάουντ. Από κοντά ήταν και ο Αρ Τζέι Μπάρετ (24 πόντοι, 9 ριμπάουντ), με τον Ντίλον Μπρουκς να αποτελεί «παίκτη - κλειδί» των νικητών τόσο για την άμυνα στον Ντόντσιτς, όσο και για τις κρίσιμες επιθετικές του λύσεις (14 πόντοι, 3 ασίστ). Από την άλλη πλευρά, πλην του "Luka Magic" μόνο ο Κλέμεν Πρέπελιτς κατάφερε να... ξεσπάσει επιθετικά (22 πόντοι), αλλά αυτό δεν αρκούσε στην ομάδα του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς.

Συγκλονιστικές εικόνες στην "Mall of Asia Arena" και «δυνατό» ξεκίνημα για Γκίλτζιους - Αλεξάντερ και Ντόντσιτς

Ο τελευταίος προημιτελικός του Μουντομπάσκετ 2023 ξεκίνησε υπό συγκλονιστικές ιαχές κάθε φορά που ο Λούκα Ντόντσιτς άγγιζε την μπάλα και αυτό που ακολούθησε στο πρώτο τρίποντο του Νο. 77 των Σλοβένων ήταν απίστευτο (4-6 στο 3'). Παράλληλα, ο ρυθμός ήταν πολύ καλός (10-10 στο 4' και 16-18 στο 7' με 8π. του Σάι Γκίλτζιους - Αλεξάντερ) και το κοινό σίγουρα το απολάμβανε. Ο "Luka Magic" μετρούσε 7 πόντους και 2 ασίστ στο δεκάλεπτο, αλλά οι θεωρητικά πιο «γεμάτοι» Καναδοί είχαν το προβάδισμα (26-24), χάρη σε δύο τρίποντα του Λου Ντορτ.

Ιστορικό ημίχρονο στην Μανίλα με φοβερό ρυθμό

Οι παίκτες του Τζόρντι Φερνάντεθ είχαν... μπόλικη ενέργεια και 5/10 τρίποντα, αλλά οι Σλοβένοι «απαντούσαν» με το «εξωπραγματικό» 9/12 πίσω από τα 6,75μ. (3/4 3π. ο Κλέμεν Πρέπελιτς) και το σόου συνεχιζόταν στην Μανίλα (36-40 στο 15'). Ο Ντόντσιτς, βέβαια, μετρώντας 2/7 σουτ και έχοντας δεχτεί αρκετό... ξύλο, «γκρίνιαζε» χωρίς σταματημό στους διαιτητές, με αποτέλεσμα να χρεωθεί τεχνική ποινή. Σε εκείνο το σημείο με «μαέστρο» τον Σάι (11π., 2ασ.) και ένα μικρό 8-0 οι τυπικά γηπεδούχοι προσπέρασαν (44-40 στο 16'). Ωστόσο, αμέσως μετά το τάιμ άουτ ο εκ των κορυφαίων παικτών του πλανήτη, ο «μάγος» της Σλοβενίας έβαλε 5π., έκανε ένα κλέψιμο στον -μισητό για το κοινό- Ντίλον Μπρουκς και «έγραψε» το 44-45 (17'), σε ένα φανταστικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, ο Νικέιλ Αλεξάντερ - Ουόκερ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς ήταν ο "X-Factor" από το σύνολο των NBAers του Καναδά (10π., 3ρ.), αλλά ο ασύλληπτος Ντόντσιτς (17π., 3ασ.) και η σλοβενική ευστοχία διατηρούσαν το «θρίλερ» στις Φιλιππίνες (50-50 στο 20'). Αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που σε ένα προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και οι δύο ομάδες έφτασαν τους 50π. από το ημίχρονο.

Ο Μπρουκς «πείραξε» το μυαλό του Ντόντσιτς, οι Μπάρετ και Γκίλτζιους - Αλεξάντερ βοήθησαν τον Καναδά να κυριαρχήσει

Ο «εχθρός» του κοινού, Ντίλον Μπρουκς, θέλησε να γίνει... ήρωας στην επανάληψη. Στην άμυνα ο γκαρντ - φόργουορντ των Ρόκετς έβγαζε το... λάδι του Ντόντσιτς μαρκάροντάς τον στο όριο του φάουλ, ενώ ένα τρίποντό του διαμόρφωσε και το +7 των Καναδών (59-52 στο 23'). Ταυτόχρονα, ο διψήφιος Αρ Τζέι Μπάρετ «χτυπούσε» στο ανοιχτό γήπεδο και ο ασταμάτητος Γκίλτζιους - Αλεξάντερ έκανε το πρώτο +10 του προημιτελικού (65-55 στο 25'). Η ομάδα του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς είχε ανάγκη από αμυντικά "stops", σκορ του Ντόντσιτς και μεγάλα σουτ των υπολοίπων, σαν αυτά που την «κράτησαν» στο πρώτο μέρος. Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν έβρισκε με τον Καναδά να φτάνει στο +14 (69-55 στο 26'). Μόλις βρήκαν δυο τρίποντα οι Σλοβένοι, οι Μπάρετ και Γκίλτζιους - Αλεξάντερ είχαν την άμεση αντίδραση (77-61 στο 28'), με τον νευριασμένο ηγέτη των Μάβερικς να τα βάζει -και- με το κοινό, αλλά και με τους VIPs. Δύο κακές επιλογές του Ντορτ και δυο απίθανα καλάθια του #77 της Σλοβενίας (25π. με 8/18 εντός πεδιάς και 4ασ.) ξεσήκωσαν το κοινό και παρά την υπεροχή των παικτών του Φερνάντεθ και το 19-1 σε πόντους στον αιφνιδιασμό, η ευρωπαϊκή ομάδα έδειξε «σημάδια ζωής» (80-71 στο 30'). Μάλιστα, αυτό το μικρό «ξέσπασμα» έβαλε για τα καλά και το κοινό της "MOA Arena" στην... εξίσωση.

Η αποβολή του Ντόντσιτς έστειλε και... τυπικά τον ανώτερο Καναδά στον ημιτελικό

Το φινάλε της 3ης περιόδου δεν άλλαξε τη γενικότερη εικόνα, δηλαδή αυτή στην οποία ο Καναδάς ήταν κυρίαρχος. Οι Μπάρετ και Σάι συνέχισαν να τρέχουν εκπληκτικά το γήπεδο και η διαφορά «εκτοξεύτηκε» εκ νέου στο +16 (87-71 στο 32' με 2/2β. του γκαρντ των Θάντερ). In the zone ήταν και ο Μπρουκς, το τρίποντο του οποίου ισοφάρισε την μεγαλύτερη διαφορά (+16) για άλλη μια φορά (92-76 στο 33'), καθώς οι Σλοβένοι δεν έβρισκαν με τίποτα αμυντικές λύσεις. Με 6'37'' για την λήξη ο Ντόντσιτς διαμαρτυρήθηκε για πολλοστή φορά στους διαιτητές, δέχτηκε τη 2η τεχνική ποινή του και αποβλήθηκε, χειροκροτώντας ειρωνικά προς το μέρος που κάθονταν τα στελέχη της FIBA. Κόντρα σε ό,τι μπορεί να περίμενε ο καθένας, ο Γκρέγκορ Χρόβατ φώναξε «παρών» και με ένα προσωπικό... κρεσέντο έριξε την απόσταση ξανά σε μονοψήφιο (94-85 στο 36'). Σε εκείνο το σημείο, όμως οι Αλεκσέι Νίκολιτς και Κλέμεν Πρέπελιτς αστόχησαν σε δύο σουτ που μπορούσαν να αλλάξουν τις ισορροπίες. Αντιθέτως, ο Σάι έβαλε ένα «τρελό» γκολ - φάουλ και «καθάρισε» την αναμέτρηση (96-85 στο 37'). Ο Καναδάς, που ήταν ούτως ή άλλως ανώτερος σε όλο το παιχνίδι, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά στο τελευταίο τρίλεπτο και έφτασε στην νίκη, που του έδωσε την πρώτη πρόκριση στα ημιτελικά στην ιστορία του (100-89 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 26-24, 50-50, 80-71, 100-89.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

