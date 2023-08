Στην Ρωσία για λογαριασμό της Ρούνα ο Ραντάνοφ

Από το Περιστέρι στην Ρωσία ο Αλέκσα Ραντάνοφ. Ο Σέρβος παίκτης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς θα αγωνιστεί για λογαριασμό της Ρούνα στην VTB League. Ο 25χρονος άσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, ενώ την είδηση έκανε γνωστή ο ατζέντης Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Να σημειώσουμε ότι ο πρώην παίκτης του Περιστερίου ήταν από τους τελευταίους που «έκοψε» ο Σβέτισλαβ Πέσιτς από την αποστολή της Σερβίας για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Ραντάνοφ μέτρησε με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη 5,4 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο στην Basket League, ενώ στο Basketball Champions League είχε 7,8 πόντους και 3,1 ριμπάουντ.

