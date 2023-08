Μπέκι Χάμον σε Πόποβιτς: «Μου άλλαξες τη ζωή μου, σε ευχαριστώ»

Μπορεί ακόμα η Μπέκι Χάμον να μην έχει πετύχει τον μεγάλο της στόχο, που δεν είναι άλλος από το να αναλάβει ομάδα του ΝΒΑ, αλλά έχει πετύχει πάρα πολλά στην εντυπωσιακή καριέρα της.

Πλέον είναι και μέλος του Hall Of Fame. Μαζί με τον δάσκαλό και μέντορά της, Γκρεγκ Πόποβιτς.

«Μου έλεγες απλά να είμαι ο εαυτός μου, άλλαξες τη ζωή μου, όπως και σε πάρα πολλά κορίτσια και νεαρές γυναίκες. Σε ευχαριστώ πολύ, σε αγαπώ», είπε σε ένα κομμάτι της ευχαριστήριας ομιλίας της η Χάμον κοιτώντας τον Πόποβιτς.

"I know you weren't trying to be courageous when you hired me, but you did do something nobody else in professional sports has ever done."



