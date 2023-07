Λεσόρ στο SDNA: «Πριν υπογράψω μίλησα με τον Γιαννακόπουλο και κατάλαβα - Θα κάνουμε το ΟΑΚΑ να ροκάρει ξανά»!

Η συνομιλία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, η επιλογή του Παναθηναϊκού, ο νικητής Αταμάν και τα βίντεο από το ΟΑΚΑ: Ο Ματίας Λεσόρ ανοίγεται μέσω SDNA σε μια συνέντευξη - ποταμό!

Ένα μικρό μαύρο ηχείο κάτω από την μπασκέτα, στην πλευρά που βρίσκεται ο πάγκος των γηπεδούχων στο ΟΑΚΑ, «γέμιζε» το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με ραπ μουσική. Αν δεν ήσουν εξοικειωμένος με την τεχνολογία θα αναρωτιόσουν πώς ένα τόσο μικρό ηχείο μπορεί να εκπέμπει τόσο δυνατά. Ωστόσο, το μουσικό κομμάτι του σκηνικού δεν είχε τόση σημασία. Λίγο πιο δίπλα, εντός και εκτός του ζωγραφιστού, ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού, Ματίας Λεσόρ, εκτελούσε την μία άσκηση μετά την άλλη. Ακούγοντας τις οδηγίες του Γιώργου Παπαπέτρου, ο οποίος πλέον εξειδικεύεται στο κομμάτι των ατομικών προπονήσεων, ο Γάλλος σέντερ έφερνε εις πέρας το ένα challenge μετά το άλλο.

Ο Παπαπέτρου γύρισε για λίγο στους συνεργάτες του και τους είπε στα ελληνικά πόσο εντυπωσιασμένος νιώθει από αυτό που βλέπει και στη συνέχεια προσπάθησε να τονώσει και άλλο τη ψυχολογία του πρώην παίκτη της Παρτιζάν. Ο 28χρονος σέντερ... ίδρωνε τη φανέλα, λες και ήθελε να αποδείξει σε οποιονδήποτε τον έβλεπε πόσο δίκαιη ήταν η επιλογή του ως μέλος της κορυφαίας πεντάδας της Euroleague πέρυσι. Κάρφωμα μετά το κάρφωμα, σκριν μετά το σκριν, βολή μετά τη βολή, αλλά και τρίποντο μετά το τρίποντο. Ο Λεσόρ είχε ξυπνήσει το πρωί σε ένα ξενοδοχείο της Γλυφάδας και ενώ βρισκόταν σε περίοδο διακοπών πήγε από νωρίς στο ΟΑΚΑ για να δουλέψει σκληρά σε ατομικό επίπεδο. Άλλωστε, οι προκλήσεις που ακολουθούν είναι οι τεράστιες: πρώτα με την εθνική Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και μετά με το «τριφύλλι» για την επόμενη διετία.

Όταν το ατομικό πρόγραμμα του διεθνή σέντερ είχε τελειώσει, τον προσεγγίσαμε για τη συνέντευξη που είχαμε κανονίσει. Ο ιδρώτας έτρεχε... ποτάμι και ο άλλοτε παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, της Μπάγερν Μονάχου και της Μονακό (μεταξύ άλλων) άλλαξε την μπλούζα του. Μπορεί να ήταν η 3η μπλούζα που γινόταν μούσκεμα μέσα σε μία προπόνηση. Ήρθε προς το μέρος μας, χαιρέτησε ευγενικά και στήθηκε για τις πρώτες φωτογραφίες. Με μια πρώτη ματιά, το κομμάτι του Τύπου φαινόταν ότι δεν ήταν το... φόρτε του. Ήταν σαν να έλεγε: «Εγώ παιδιά είμαι εδώ για να μιλήσω με τη δουλειά μου».

Όμως, μόλις πατήθηκε το rec ο πρώην παίκτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποδείχθηκε ένας εξαιρετικός συνεντευξιαζόμενος. Λύθηκε, γέλασε, ανέλυσε. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις, θυμήθηκε ανέκδοτες ιστορίες και «έλαμψε» κάθε φορά που έμπαινε στην κουβέντα η ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μορν-Βερ. Η γαλλική περιοχή στην Μαρτινίκα είναι το μέρος από το οποίο κατάγεται ο Λεσόρ και θέλει πάντα να εκπροσωπεί. Το Νο. 26 στη φανέλα του, που κοσμεί και το κορμί του με την μορφή τατουάζ, είναι ο ταχυδρομικός κώδικας του Μορν-Βερ, ενός χωριού με λιγότερους από 1.000 κατοίκους, από το οποίο ο Λεσόρ έφτασε μέχρι την ελίτ της μπασκετικής Ευρώπης. Πόσο «τρελό» ταξίδι, σωστά; Αυτές οι ιστορίες μπορούν να δώσουν έμπνευση στα παιδιά και να τα πείσουν πως η εργατικότητα, η συνέπεια και η σωστή νοοτροπία καθιστά -σχεδόν- τα πάντα εφικτά.

Ο 28χρονος σέντερ μίλησε για πολλά στη πρώτη συνέντευξη που έδωσε ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Ανέλυσε στο sdna.gr όσα προηγήθηκαν στο Βελιγράδι, αλλά και τι τον οδήγησε να πει το «ναι» στους «πράσινους», ενώ ήταν περιζήτητος στην ευρωπαϊκή αγορά, έπειτα από μια σεζόν καριέρας (12 πόντοι, 7,1 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 0,8 κοψίματα με 19,1 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης ανά ματς στην Euroleague). Εξήγησε την έκπληξη που ένιωσε μετά τη συμφωνία του «τριφυλλιού» με τον Κώστα Σλούκα, έσταξε... μέλι για τον Εργκίν Αταμάν, αποκάλυψε το πώς ένιωσε όταν μίλησε για πρώτη φορά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ζήτησε μια χάρη από το κοινό των έξι φορές πρωταθλητών Ευρώπης: «Ας κάνουμε το ΟΑΚΑ να... ροκάρει ξανά».

- Ματίας, προφανώς προέρχεσαι από την καλύτερη σεζόν της καριέρας σου. Πώς κατάφερες να κάνεις αυτό το «άλμα» στις επιδόσεις σου; Οφείλεται αποκλειστικά στη σκληρή δουλειά; Νιώθεις πιο ώριμος πλέον εντός και εκτός παρκέ;

«Όπως είπες, προφανώς, είμαι κάποιος που δουλεύει πολύ και σκληρά. Κάθε μέρα αντιμετωπίζω μια νέα πρόκληση και προσπαθώ να βελτιωθώ. Θέλω να γίνομαι καλύτερος καθημερινά ή μέσω των προπονήσεων ή στο πνευματικό κομμάτι ή στο πώς προσέχω το σώμα μου. Το βασικό είναι να βελτιώνομαι συνεχώς. Μέσα στο καλοκαίρι δούλεψα πολύ, βρήκα τους κατάλληλους ανθρώπους δίπλα μου και έριξα εκεί το βάρος μου. Αυτό, σε συνδυασμό με την ομάδα με βοήθησαν. Βρισκόμουν σε μια ομάδα που μου έδωσε μια μεγάλη ευκαιρία και έπαιζα για έναν προπονητή που με εμπιστεύτηκε. Με άφησε να παίξω, μου επέτρεψε να είμαι ο εαυτός μου στα καλά και στα άσχημα, ακόμα και στα λάθη. Είχα έναν προπονητή που μου έδειξε εμπιστοσύνη, πίστεψε πως είμαι αρκετά καλός για να είμαι starter στην Euroleague. Επίσης, στην Παρτιζάν είχαμε χημεία, παίζαμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο και ο κόσμος μας έδωσε ώθηση. Πάντα παίζω με... μπόλικο συναίσθημα και οι οπαδοί με βοήθησαν, πιέζοντάς με. Όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή η σκληρή δουλειά, η ευκαιρία και το κατάλληλο μέρος συνολικά συνέβαλαν για να μπορέσω να δείξω ποιος είμαι».

Έρχομαι από ένα χωριό και έφτασα στη Σερβία, στο Βελιγράδι, σε ένα γήπεδο με 20.000 κόσμο που ούρλιαζε το όνομά μου

- Ένα παιδί από το Μορν-Βερ, ένα μικρό χωρίο με 1.000 κατοίκους, μπήκε στην κορυφαία πεντάδα της Euroleague. Σκέφτεσαι ποτέ το ταξίδι σου μέχρι σήμερα;

«Ναι, είναι κάτι απίστευτο. Πριν από λίγες μέρες μιλούσα με έναν από τους καλύτερους φίλους μου και μου εξηγούσε πως ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει σε τι βαθμό έχω εμπνεύσει τους γύρω μου και τους ανθρώπους από τα μέρη μας. Τους έδειξα πως όλα είναι εφικτά να συμβούν. Βρίσκομαι εν μέσω όλων αυτών, τα πάντα έγιναν πολύ γρήγορα και δεν κατάλαβα τι ακριβώς είχε συμβεί. Προέρχομαι από μια πολύ μικρή περιοχή, ένα χωριό στην ουσία ή βασικά ένα μέρος πιο μικρό και από χωριό και έφτασα σε πόλεις και χώρες που δεν το είχα φανταστεί ποτέ. Ερχόμενος από εκεί έφτασα στη Σερβία, στο Βελιγράδι, σε ένα γήπεδο με 20.000 κόσμο που ούρλιαζε το όνομά μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο "τρελό" είναι όλο αυτό. Τώρα έχω την ευκαιρία να έρθω να παίξω στην Ελλάδα για μια ιστορική ομάδα με υπέροχο κοινό. Δεν είχα καταλάβει πόσο "τρελά" είναι όλα αυτά. Όταν παίρνεις μια ανάσα, κάθεσαι λίγο πιο πίσω και σκέφτεσαι όλο το ταξίδι αντιλαμβάνεσαι πόσο απίστευτα είναι όσα συμβαίνουν για έναν άνθρωπο από τα δικά μου μέρη. Καταλαβαίνεις πόσο "τρελά" είναι όσα έχω καταφέρει και το σημείο που βρίσκομαι σήμερα».

- Ποιο ήταν το πιο πολύτιμο μάθημα που πήρες από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, το οποίο θα κρατήσεις για πάντα στην καριέρα σου; Πριν από λίγους μήνες ο Κέβιν Πάντερ μου είχε πει πως το πιο ξεχωριστό στον "Ζοτς" είναι ότι ζητάει από τους παίκτες του πρώτα από όλα να απολαύσουν τη ζωή.

«Έτσι είναι. Γνωρίζει πως πρωτίστως είμαστε άνθρωποι και μετά επαγγελματίες παίκτες. Προφανώς, είναι δύσκολο να είσαι στεναχωρημένος στη ζωή σου και να αποδίδεις καλά πάνω στο παρκέ. Πρέπει να βρεις την κατάλληλη ισορροπία, να μάθεις να διαχειρίζεσαι τις αναποδιές και να συμπεριφέρεσαι με επαγγελματισμό. Όμως, οφείλεις να βρεις την ισορροπία που θα σου δίνει χαρά και μέσα στο γήπεδο. Όταν πατάς πάνω στο παρκέ πρέπει να είσαι χαρούμενος, να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή, να είσαι συγκεντρωμένος και με "άδειο" μυαλό, να μην σκέφτεσαι τι γίνεται γύρω σου. Το θεωρώ και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Για εμένα είναι σημαντικό να με αφήνουν να είμαι ο εαυτός μου, να έχω τον χώρο να είμαι ο Ματίας Λεσόρ και όχι απλά ένας παίκτης ή ένας σέντερ. Θέλω να είμαι ο εαυτός μου ως άνδρας και ως άνθρωπος. Ο Ομπράντοβιτς με βοήθησε να είμαι ο εαυτός μου, μου έδωσε ελευθερία, μου επέτρεψε να βελτιωθώ και να διαχειριστώ τα θετικά και τα αρνητικά μου, για να φτάσω εδώ που είμαι. Είναι πραγματικά εξαιρετικό να βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, με έναν τέτοιο προπονητή».

- Πριν τελειώσουμε το κομμάτι της Παρτιζάν θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που όλοι σκέφτηκαν στην μπασκετική Ευρώπη. Θεωρείς πως αν αυτός ο τσακωμός στο Game 2 δεν γινόταν ποτέ, θα προκρινόσασταν στο Final Four;

«Κοίτα, θα έλεγα ψέματα αν σου απαντούσα "όχι". Ήμασταν σε μια εξαιρετική κατάσταση. Βρεθήκαμε σε μια δύσκολη στιγμή και όλοι θα θέλαμε να είχαμε αντιδράσει διαφορετικά. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, σε μια στιγμή με μεγάλη ένταση, η αδρεναλίνη ανεβαίνει κατακόρυφα. Επιτέθηκαν στον Κέβιν και αντιδράσαμε ως συμπαίκτες του. Θέλαμε να τον προστατεύσουμε, να καλύψουμε τα νώτα του και μετά να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Οι συνέπειες ήταν πολύ σοβαρές, ίσως πιο σοβαρές από αυτό που σκεφτόμασταν ή φανταζόμασταν. Ποιος ξέρει τι θα γινόταν; Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πιστεύω και νομίζω πως όλοι το πιστεύουν ότι μπορούσαμε να προκριθούμε στο Final Four. Όλοι μας θεώρησαν μια ομάδα επιπέδου Final Four, ήμασταν έτοιμοι να τα καταφέρουμε, ακόμα και αν στην πραγματικότητα δεν πήγαμε τελικά. Χωρίς αυτόν τον τσακωμό νομίζω πως πιθανότατα θα ήμασταν στο Final Four και μετά κανείς δεν θα ήξερε τι θα συμβεί».

Λέγαμε με τον Πάντερ πως θέλουμε να υπογράψουμε στην ίδια ομάδα

- Έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμής δύο φορές το όνομα του Κέβιν Πάντερ. Θα ήθελες να σχολιάσεις όσα έγιναν με τον ίδιο μεταγραφικά αυτό το καλοκαίρι και την παραμονή του εν τέλει στην Παρτιζάν; Είχατε μιλήσει για την πιθανότητα να αγωνιστείτε μαζί στον Παναθηναϊκό;

«Προφανώς, μιλήσαμε πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Έχουμε πολλά κοινά. Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, έχουμε πολλά κοινά που μας ένωσαν. Κάναμε αστεία μεταξύ μας και λέγαμε ο ένας στον άλλον: "Να δούμε πού θα πας εσύ, για να υπογράψω και εγώ εκεί". Το λέγαμε και κάναμε πλάκα. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα και πολύ "τρελά". Άπαντες θεώρησαν πως θα πάει στην Μπαρτσελόνα, συμπεριλαμβανόμενου και εμένα. Νόμιζα πως εκεί θα πάει. Μετά τα πράγματα άλλαξαν και έμεινε στην Παρτιζάν με ένα πολύ καλό συμβόλαιο, το οποίο άξιζε. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω μαζί του στο μέλλον, απόλαυσα τη συνεργασία μας. Θα ήθελα να παίξω στο μέλλον με οποιονδήποτε παίκτη ήμασταν μαζί στην Παρτιζάν, γιατί δημιουργήσαμε ένα πολύ ξεχωριστό γκρουπ ανθρώπων και έναν μοναδικό δεσμό μεταξύ μας. Τον Κέβιν τον θεωρώ οικογένειά μου. Είναι αδελφός μου και αυτό είναι μεγαλύτερο από το μπάσκετ. Αυτή η σχέση θα συνεχιστεί για πάντα, στο λέω με σιγουριά».

- Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας πρώην συμπαίκτης σου στην Παρτιζάν, που θα είναι μαζί σου και στον Παναθηναϊκό και αναφέρομαι στον Ιωάννη Παπαπέτρου. Πώς αξιολογείς την επιστροφή του στα «πράσινα»;

«Φίλε, είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται. Έκανα και μαζί του πλάκες για όλο αυτό. Πριν υπογράψω μου έλεγε για πλάκα: "Αν πας στον Παναθηναϊκό θα με... αναγκάσεις να επιστρέψω και εγώ". Εγώ του απαντούσα: "Αν υπογράψω, πρέπει και εσύ να υπογράψεις". Μετά, όπως είδατε, εγώ συμφώνησα και υπέγραψε και η δική του υπογραφή πήρε τόσο καιρό. Όμως, επιτέλους έγινε επίσημο και είμαι ευτυχισμένος που θα παίζουμε μαζί και την νέα σεζόν. Ο Ιωάννης είναι ένας άνθρωπος που βρίσκομαι πολύ κοντά. Είχαμε ένα πολύ καλό δέσιμο στην Παρτιζάν, όπως σου είπα και εκείνος είναι ένας από τους ανθρώπους που έκανα γρήγορα "κλικ". Όλοι είδαν πως κάναμε μαζί διακοπές στην Ελλάδα. Περάσαμε χρόνο στην Αθήνα, μου έδειξε τα κατατόπια και με βοήθησε. Είναι και εκείνος πολύ χαρούμενος που ήρθα στην "πόλη του", ένιωθε ενθουσιασμό που θα μου έδειχνε τα μέρη του. Με έκανε να απολαύσω το διάστημα που έμεινα στην Αθήνα».

Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε απλά έναν σέντερ, ήθελε εμένα - Επέλεξα τους «πράσινους» για την πρόκληση

- Αν πατήσουμε το κουμπί του "fast forward" και έρθουμε στο φετινό καλοκαίρι, τι σε οδήγησε να επιλέξεις τον Παναθηναϊκό, μεταξύ των επιλογών που είχες στην αγορά;

«Η πρόσκληση. Ήταν μια σπουδαία πρόκληση για εμένα, παρόμοια με αυτήν που είχα όταν πήγα στην Παρτιζάν. Μια ομάδα που προσπαθεί να επιστρέψει στην κορυφή και θέλει να είναι κορυφαία στην Ευρώπη. Θα συνεργαστώ με έναν μεγάλο προπονητή, έναν πολύ πετυχημένο προπονητή, που θα προσπαθήσει να φέρει τα κατάλληλα ονόματα και να φτιάξει το ρόστερ που θέλει. Ελπίζω πως το πρότζεκτ στον Παναθηναϊκό θα είναι τόσο επιτυχημένο όσο ήταν αυτό της Παρτιζάν, αν όχι και ακόμα πιο επιτυχημένο. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για εμένα. Μίλησα με τον προπονητή και ένιωσα ότι πραγματικά με ήθελε και εκείνος και η ομάδα. Δεν ήθελαν απλά έναν σέντερ, αλλά ήθελαν εμένα. Είναι ωραίο να το βλέπεις και να το νιώθεις αυτό, μπαίνοντας σε ένα μεγάλο πρότζεκτ. Σε κάνει να νιώθεις πιο άνετα αυτή η κατάσταση».

- Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τις ρίζες σου και το Μορν-Βερ, του οποίου το όνομα αν μεταφράσουμε σημαίνει "πράσινος λόφος". Πόσο ιδιαίτερο είναι ότι θα φορέσεις την πράσινη φανέλα, που είχες φορέσει και στην Ουνικάχα Μάλαγα. Στέκομαι στις ρίζες σου και σε ρωτάω για αυτό γιατί γνωρίζω πως πάντα θέλεις να εκπροσωπείς τον τόπο σου και για αυτό τον λόγο επιλέγεις το Νο. 26, τον ταχυδρομικό κώδικα του Μορν-Βερ, που το έχεις κάνει και τατουάζ.

«Ναι, είναι αλήθεια αυτό, έχω κάνει στην καρδιά μου το τατουάζ που εκπροσωπεί την πόλη μου. Πάντα θέλω να εκπροσωπώ το μέρος από το οποίο προέρχομαι, για αυτό φοράω το Νο. 26. Ξέρεις, για πολλά χρόνια στην καριέρα μου έπαιζα σε ομάδες που είχαν ως χρώματα είτε το πράσινο είτε το κόκκινο. Τώρα ήρθα στην Ελλάδα και είμαι στην πράσινη πλευρά και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Το πράσινο είναι το χρώμα της πόλης μου, επομένως να φοράω το Νο. 26 στην πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού θα είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα και ελπίζω πως θα μου φέρει τύχη».

Όταν μίλησα με τον Γιαννακόπουλο είδα έναν άνθρωπο ευθύ και ειλικρινή, προπονητής - νικητής ο Αταμάν

- Είχες κάποια άμεση επαφή με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο; Αν ναι, πώς σε έπεισε να έρθεις στους «πράσινους»;

«Ναι, μίλησα με τον Δημήτρη πριν υπογράψω. Είχαμε μια τηλεφωνική συζήτηση μαζί του, δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα από κοντά. Όμως, ήταν μια πολύ καλή κουβέντα. Κάποιοι ίσως έχουν να πουν τις απόψεις τους για εκείνον, αλλά ήθελα να μιλήσω μαζί του, να δω ποιος είναι. Όταν μιλήσαμε βρήκα έναν άνθρωπο πολύ ανοιχτό, ευθύ και ειλικρινή, ξεκάθαρο. Μου άρεσε πολύ, το εκτίμησα, γιατί και εγώ έτσι είμαι. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε ως κινητήριο δύναμη τα συναισθήματά μας, τα οποία θέλουμε να μας βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό. Είμαστε 100% αληθινοί και κάποιες φορές δεν σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, αλλά το πράττουμε γιατί το θεωρούμε την σωστή επιλογή τη συγκεκριμένη στιγμή. Νομίζω πως έτσι είναι και ο Δημήτρης. Είναι ο εαυτός του, είναι 100% ξεκάθαρος και μου αρέσει να έχω γύρω μου τέτοιους ανθρώπους. Ήμουν και εγώ ειλικρινής μαζί του και θα συνεχίσω να είμαι, γιατί δεν μου αρέσει να προσποιούμαι».

- Τόνισες νωρίτερα πως μίλησες με τον Εργκίν Αταμάν, έναν προπονητή από το κορυφαίο επίπεδο. Με ποιον τρόπο σε ενέπνευσε πριν υπογράψεις στον Παναθηναϊκό;

«Είναι ένας προπονητής - νικητής. Είναι δεδομένο πως θες να αγωνίζεσαι για έναν προπονητή που κερδίζει. Όπως σου είπα νωρίτερα, στην Παρτιζάν είχαμε την ευκαιρία να νικάμε και αυτό έκανε τη διαφορά στο πώς μας έβλεπαν οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και θέλω να είμαι μέλος της ομάδας που θα νικάει την επόμενη σεζόν. Βέβαια, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ωστόσο, ελπίζουμε πως θα είμαστε πετυχημένοι. Θα συνεργάζομαι με έναν προπονητή που έχει αυτή την νοοτροπία και ξέρει πώς να κερδίζει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση».

- Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κόουτς Αταμάν θέλει στην ομάδα του όλοι να σουτάρουν τρίποντα. Είσαι έτοιμος να προσθέσεις αυτό το στοιχείο στο παιχνίδι σου; Σε ρωτάω γιατί ενώ στην καριέρα σου στην Euroleague είχες 0/2 τρίποντα, φέτος το καλοκαίρι δουλεύεις πολύ στις ατομικές προπονήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχεις μιλήσει για αυτό με τον Αταμάν; Είναι κάτι που θέλει να προσθέσεις;

«Αρχικά, γνωρίζω πως του αρέσει να σουτάρουν οι ψηλοί του. Δουλεύω στο σουτ μου κάθε καλοκαίρι και ειλικρινά βελτιώνομαι. Πιστεύω πως πρέπει να νιώσω το πνευματικό "κλικ", να νιώσω έτοιμος πνευματικά και τεχνικά, για να πω: "ΟΚ, τώρα είσαι σε αυτή τη θέση στην καριέρα σου και μπορείς να το κάνεις". Αν μπορώ να βάζω τρίποντα ή ακόμα και αν οι αντίπαλοί μου πιστεύουν ότι θα σουτάρω και έρθουν να με μαρκάρουν, θα ανοίξουν χώροι για τους συμπαίκτες μου. Δουλεύω πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να βρω άνεση μέσα στο παιχνίδι, να μην φοβάμαι ότι θα αστοχήσω. Αυτό είναι κάτι βασικό. Όταν ξεκινήσει η σεζόν θα δούμε πώς θα με χρησιμοποιεί ο προπονητής, με στόχο να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Σκέφτομαι πως αν υπάρχει οτιδήποτε που μπορώ να κάνω, για να βοηθήσω την ομάδα να τα καταφέρει, θα το κάνω. Θα προσπαθήσω. Για το συγκεκριμένο κομμάτι, πάντως, όπως σου είπα δουλεύω αρκετά και γίνομαι καλύτερα, νιώθω μεγαλύτερη άνεση. Θα δούμε πώς θα βγει αυτή η δουλειά μέσα στη σεζόν».

- Μιλώντας με τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας, Βενσάν Κολέ, μου είπε πως ίσως σε χρησιμοποιήσει και στη θέση "4" για κάποια λεπτά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί θεωρεί πως μπορεί να πάρει πολλά από την ταχύτητά σου. Είσαι έτοιμος για αυτή την πρόκληση;

«Στην Εθνική Ομάδα συμβαίνει αυτό αρκετά, παίζω και στις δύο θέσεις. Έχω αγωνιστεί ξανά στο "4" και με βολεύει με τον τρόπο που αγωνιζόμαστε, με την κίνηση πάνω στο παρκέ και με τα high-low. Νιώθω άνετα παίζοντας έτσι. Θα δούμε πώς θα με χρησιμοποιήσει ο προπονητής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ελπίζω πως θα με βάζει στο παρκέ, είτε στο "4" είτε στο "5", για να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για το καλό της ομάδας. Πάντα αυτό θέλω να κάνω. Νιώθω καλά αν υπάρχει το κατάλληλο σύστημα και αγωνίζομαι στο "4". Επομένως, ίσως μέσα στη σεζόν με χρησιμοποιήσει για κάποια λεπτά και ο κόουτς Αταμάν σε αυτή τη θέση».

Η μεταγραφή του Σλούκα ήταν σαν ένα χαστούκι στο πρόσωπο - Ήμουν πολύ, πολύ ενθουσιασμένος όταν υπέγραψε

- Μπαίνοντας στην τελική ευθεία της συνέντευξης, θα ήθελα να επιστρέψουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπέγραψε το πολύ μεγάλο deal με τον Κώστα Σλούκα. Τι σκέφτηκες μόλις άκουσες για αυτή τη συμφωνία; Σε εξέπληξε; Επιπλέον, με δεδομένο πως ο Σλούκας είναι ένας κορυφαίος δημιουργός με 4+ ασίστ ανά ματς, είσαι έτοιμος να συνεργαστείς μαζί του και να καρφώσεις στο καλάθι του ΟΑΚΑ;

«Δεν ξέρω ούτε έναν άνθρωπο στον πλανήτη που δεν ένιωσε έκπληκτος με αυτή την μεταγραφή. Νομίζω ακόμα και ο ίδιος εξέπληξε τον εαυτό του. Ξυπνήσαμε και νιώθαμε σαν να μας έχουν ρίξει ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Προφανώς, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συμφωνία. Γνωρίζω πόσο καλός πόιντ γκαρντ είναι ο Σλούκας και πόσο καλύτερους κάνει τους συμπαίκτες του, ειδικά τους ψηλούς. Κάθε ψηλός που αγωνίστηκε δίπλα του πήγε στο επόμενο επίπεδο. Μιλάω για τον Γιαν Βέσελι, τον Μουστάφα Φαλ και όχι μόνο. Πολλοί ψηλοί, που έπαιξαν με τον Κώστα, έκαναν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους και βελτιώθηκαν. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε. Αισθάνομαι ότι πραγματικά θα με βοηθήσει και πως μπορούμε να έχουμε πολύ καλή σύνδεση μεταξύ μας. Ήμουν πολύ, πολύ ενθουσιασμένος όταν υπέγραψε ο Σλούκας. Ήδη στην ομάδα είχαμε και τον Βιλντόζα, έναν πολύ ποιοτικό γκαρντ, που ανήκει στους κορυφαίους της Euroleague. Αυτοί οι δύο παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν για τους υπόλοιπους, να παίξουν pick 'n roll, να "ταΐσουν" τους ψηλούς. Μου αρέσει πολύ αυτό και είμαι ευτυχισμένος που θα αγωνίζομαι στο πλευρό τους».

- Αν κάποιος δει τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού το φετινό καλοκαίρι είναι προφανές πως η ομάδα στοχεύει στην επιστροφή στο Final Four, όπως είπε και ο Εργκίν Αταμάν. Πιστεύεις ότι μπορείτε να τα καταφέρετε; Ποιοι είναι οι στόχοι σου;

«Προσωπικά, βλέπω διαφορετικά τους στόχους. Δεν θα πω ότι "πρέπει να πάμε στο Final Four". Προτιμώ να κάνω ένα βήμα τη φορά, χωρίς να βιάζομαι για κάτι, χωρίς να αισθάνομαι ενθουσιασμό ή απογοήτευση. Το μόνο που μπορώ να ελέγξω είναι το τι ακολουθεί άμεσα. Βέβαια, ο καθένας προσεγγίζει τα πράγματα διαφορετικά. Ωστόσο, προσωπικά, το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να ζω κάθε στιγμή που πατάω πάνω στο παρκέ και να προσπαθώ να κερδίζω το εκάστοτε παιχνίδι. Αυτό έκανα και στην Παρτιζάν. Δεν ξεκίνησα τη σεζόν και σκεφτόμουν ότι πρέπει να μπούμε στα πλέι οφ. Σκεφτόμουν ένα ματς τη φορά και κοιτούσα πάντα μόνο το επόμενο παιχνίδι. Αν κερδίσεις το επόμενο παιχνίδι, κάποιος λόγος θα υπάρχει. Δεν σκέφτομαι το Final Four ή κάτι άλλο, αλλά θέλω να νικήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες. Θέλω να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε κάνοντας κάθε μέρα ένα βήμα. Όταν χάνουμε ένα παιχνίδι δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε πολύ και όταν κερδίζουμε σε ένα ματς δεν πρέπει να ενθουσιαζόμαστε. Το ίδιο ισχύει και για καλά ή κακά σερί που μπορεί να έρθουν μέσα στη χρονιά. Να συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο ματς, να ελέγχουμε όσα βρίσκονται στον έλεγχό μας και να κάνουμε ένα βήμα τη φορά».

- Όπως γνωρίζεις, ο συμπαίκτης σου στη Γαλλία, Φαλ, παίζει έναν ρόλο ζωτικής σημασίας στον Ολυμπιακό την τελευταία διετία και οι «ερυθρόλευκοι» υπέγραψαν και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Πόσο έτοιμος ή ανυπόμονος νιώθεις για τις τεράστιες επικείμενες «μάχες» σας στα ελληνικά ντέρμπι;

«Είναι κάτι που μου προκαλεί ενθουσιασμό. Όταν βρίσκεται σε μια ομάδα της Euroleague ή του ΝΒΑ ή γενικότερα των κορυφαίων πρωταθλημάτων ξέρεις πως θα αντιμετωπίσεις τους καλύτερους παίκτες. Ο "Μους" και ο "Νίκο" είναι δύο εξαιρετικοί παίκτες, δύο από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Θα είναι πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον ότι θα τεθούμε αντιμέτωποι. Θεωρώ πως θα είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ο ένας θα μπαίνει στο παρκέ, ο άλλος θα βγαίνει και η πρόκληση θα είναι εκεί. Θα είναι δύσκολο. Όμως, όταν θες να παίξεις στο καλύτερο επίπεδο νιώθεις ενθουσιασμό για αυτά τα ματσαρίσματα. Υπάρχουν ομάδες στην Euroleague που έχουν σπουδαία δίδυμα στους ψηλούς τους, όπως πέρυσι η Αρμάνι Μιλάνο είχε τον Μπράντον Ντέιβις και τον Κάιλ Χάινς ή η Ρεάλ Μαδρίτης τον Έντι Ταβάρες και τον Βενσάν Πουαριέ. Ανέφερα απλά μερικά παραδείγματα. Είναι ωραίο να παίζεις κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός έχει δυνατούς παίκτες στη ρακέτα και θα είναι πρόκληση να τους αντιμετωπίσω. Θα είναι διασκεδαστικό παράλληλα να παίξω απέναντί τους. Θέλω να τα πάω καλά και να μετρήσω τις δυνάμεις μου».

Ας κάνουμε το ΟΑΚΑ να... ροκάρει ξανά

- Κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις στον κόσμο του Παναθηναϊκό;

«Θέλω να πω στον κόσμο πως θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες, όπως είπα και νωρίτερα. Πρέπει να βλέπουμε ένα παιχνίδι τη φορά και να έχουμε υπομονή. Μπορεί να μην μπούμε καλά στη σεζόν, μπορεί να ξεκινήσουμε ιδανικά, μπορεί να έχουμε σκαμπανεβάσματα μέσα στη σεζόν. Ό,τι και να γίνει, θέλω ο κόσμος να έρχεται στο γήπεδο και να κάνει ξανά το ΟΑΚΑ το γήπεδο που ξέρουμε. Να γίνει και πάλι το ΟΑΚΑ αυτό για το οποίο είναι γνωστό, αυτό που πάντα ήταν. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, τους παίκτες, να αγωνιζόμαστε σε ένα γεμάτο γήπεδο, με κόσμο που μας στηρίζει όλη τη χρονιά και μας ωθεί να τα πηγαίνουμε πάντα καλύτερα, είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε. Λέω στον κόσμο να αγοράζει εισιτήρια και να αρχίσει να ετοιμάζεται για την νέα σεζόν. Είμαι πολύ σίγουρος πως θα είναι μια διασκεδαστική χρονιά. Χρειαζόμαστε τον κόσμο και τον χρειαζόμαστε στο ΟΑΚΑ. Ας κάνουμε το ΟΑΚΑ να... ροκάρει ξανά».

- Βρίσκεσαι πολλά χρόνια στην Euroleague και γνωρίζεις πώς μπορεί να είναι το γεμάτο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό. Έχεις δει βίντεο στο YouTube από την ατμόσφαιρα που επικρατούσε σε κάποια παιχνίδια;

«Ναι, τα έχω δει τα βίντεο στο YouTube και για την ακρίβεια τα είχα παρακολουθήσει πριν καν υπογράψω για τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα από τα κορυφαία γήπεδα στην Ευρώπη. Λίγα είναι τα γήπεδα που έχουν τέτοια ατμόσφαιρα και το ΟΑΚΑ την έχει. Όταν πας στο YouTube και γράφεις "η καλύτερη ατμόσφαιρα στην Ευρώπη" θα εμφανιστούν βίντεο από το ΟΑΚΑ. Θα βγουν πάνω - πάνω το ΟΑΚΑ, η "Stark Arena", η "Hala Pionir". Αυτά είναι τα βασικά βίντεο που θα βγουν. Έχω δει βίντεο από τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλύτερά του και κυριαρχούσε στην Ευρώπη. Αν μπορέσουμε να έχουμε την ίδια στήριξη και το ίδιο ΟΑΚΑ η σεζόν που έρχεται θα είναι ξεχωριστή».