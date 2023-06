Ανανέωσε και έγινε αρχηγός στη Μεγαρίδα ο Γκάτζιας

Για ακόμα μία χρονιά θα συνεχίσει στη Μεγαρίδα ο Άγγελος Γκάτζιας, έχοντας από τη νέα σεζόν για πρώτη φορά τον ρόλο του αρχηγού της ομάδας.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Νεανική Εστία Μεγαρίδος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Γκάτζια.

Ο Άγγελος αποτελεί ένα υπόδειγμα επαγγελματία αθλητή, τόσο για τις αδιαμφισβήτητες ικανότητες του εντός παρκέ, όσο και για τον χαρακτήρα του, ο οποίος αποτελεί πρότυπο για τις προσωπικότητες που θέλουμε να διαμορφώσουμε στον Οργανισμό μας.

Ο Άγγελος Γκάτζιας μέλος της ομάδας μας από τη σεζόν 2020-21 θα διανύσει φέτος αισίως την 4η χρονιά του στη🔥και φυσικά την 1η του στον πάντοτε δύσκολο και απαιτητικό ρόλο του αρχηγού στο Club μας.

Έχοντας κερδίσει όμως την εμπιστοσύνη όλων μας με το χαρακτήρα, το ήθος του και τις μεγάλες αθλητικές δυνατότητες του είμαστε βέβαιοι ότι θα παραμείνει για πολλά ακόμα χρόνια και σε αυτό το ρόλο.

Like we said, it’s Gatzinho time on “flame”!».