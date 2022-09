H Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρωσία καλεί τους Αμερικανούς να φύγουν άμεσα από τη χώρα (pic)

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα κάλεσε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν αμέσως τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Το κείμενο της προειδοποίησης δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της διπλωματικής αποστολής στις 27 Σεπτεμβρίου.

«Οι πολίτες των ΗΠΑ δεν πρέπει να ταξιδεύουν στη Ρωσία και όσοι ζουν ή ταξιδεύουν στη Ρωσία θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη Ρωσία αμέσως», αναφέρει το μήνυμα. Την ίδια ημέρα, το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε στους πολίτες να αρνηθούν οποιαδήποτε ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Μια κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει άμεσα και το πρωτάθλημα της VTB League, καθώς ομάδες όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Ζενίτ και η Ούνικς Καζάν έχουν ήδη στελεχώσει το ρόστερ τους, έχοντας αποκτήσει παίκτες από την αμερικανική αγορά (Τρέι Τόμπσον, Τζο Τόμασον, Ντάριλ Μέικον μεταξύ άλλων) και η εξέλιξη αυτή αναμένεται να φέρει νέα δεδομένα.

The US Embassy in Moscow tells US citizens to leave Russia immediately. The US Govt knows that the Russians know who blew up the pipelines. Anything is possible now. Retaliation is guaranteed. pic.twitter.com/wGhZYjyqP2