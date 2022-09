Και κάπου μέσα στον τελικό, «Ελλάς, Ελλάς»! (vid)

Και ενώ η αγωνία για το Ισπανία-Γαλλία ανέβαινε ολοένα και περισσότερο, κάπου στα μέσα της τρίτης περιόδου οι αρκετοί Ελληνες φίλαθλοι που βρίσκονται στη «Mercedes Benz Arena» άρχισαν να φωνάζουν. «Ελλάς, Ελλάς» ακουγόταν από διάφορα μέρη του γηπέδου με τους άλλους φιλάθλους να κοιτάνε με ανοιχτό το στόμα.

Οι Ελληνες φίλαθλοι πίστευαν και όχι αδικαιολόγητα ότι η ομάδα μας θα είναι στον μεγάλο τελικό, αλλά το γεγονός ότι δεν είναι, δεν τους πτόησε καθόλου: και εδώ βρίσκονται και τον κόσμο χάλασαν με τις φωνές τους, έστω και για μικρό διάστημα.

“Hellas, Hellas” from the Greek fans in the “Mercedes Benz Arena” during the final. Nice moment. #ESPFRA #EuroBasket pic.twitter.com/eujyn8zSG2