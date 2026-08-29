Απίστευτο: Όσα χρήματα πωλήθηκε ο Ταρέμι, θα είναι η αποζημίωση Ματσάρι!

Το ποσό που έδωσαν οι Άραβες για τον Ιρανό επιθετικό στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να δώσει και ο Μονεμβασιώτης στον Ιταλό κόουτς για να τον... ξεφορτωθεί από τον Ηρακλή.