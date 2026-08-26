Ο Νο1 στόχος του Ολυμπιακού μετά το «όχι» του Πουέρτα

Η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, παρά τη μυθική πρόταση του Ολυμπιακού, φαίνεται πως δεν θα ολοκληρωθεί και ενεργοποιείται το plan b με δύο πολύ δυνατά ονόματα.