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Ο Νο1 στόχος του Ολυμπιακού μετά το «όχι» του Πουέρτα

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Η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα, παρά τη μυθική πρόταση του Ολυμπιακού, φαίνεται πως δεν θα ολοκληρωθεί και ενεργοποιείται το plan b με δύο πολύ δυνατά ονόματα.

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Ο Νο1 στόχος του Ολυμπιακού μετά το «όχι» του Πουέρτα