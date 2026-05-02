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«Κλείδωσε»: Η ομάδα που θα παίζει του χρόνου ο Κωστούλας!

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Το όνομα του Χαράλαμπου Κωστούλα το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησε και για τον Ολυμπιακό, αν και ο μικρός έχει ήδη καλά νούμερα με την Μπράιτον.

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«Κλείδωσε»: Η ομάδα που θα παίζει του χρόνου ο Κωστούλας!