«Ασπρόμαυρος» τελικός στην Άρτα - ΠΑΟΚ και Αναγέννηση με στόχο την κούπα

ΠΑΟΚ και Αναγέννηση Άρτας θα διεκδικήσουν το φετινό Κύπελλο Ελλάδος στο χάντμπολ, με τον τελικό να πραγματοποιείται σήμερα (16/3 17:00) στο Κλειστό Γυμναστήριο Κωστακιών.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο χάντμπολ γυναικών θα είναι «ασπρόμαυρος», καθώς ο Δικέφαλος του Βορρά επικράτησε χθες (15/3) της ΑΕΚ με 28-25, σε έναν ημιτελικό... πρόωρο τελικό στην Άρτα.

Στον άλλον ημιτελικό, η Αναγέννηση Άρτας επιβεβαίωσε το ρόλο του φαβορί απέναντι στην Πυλαία και πήρε την πρόκριση στον σημερινό τελικό με 26-18.

Σήμερα (16/3) στις 17:00 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός Κυπέλλου Ελλάδος, ο οποίος θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Η Αναγέννηση Άρτας αποτελεί την πολυνίκη του θεσμού με 10 κατακτήσεις, ενώ έχει χάσει και εννιά τελικούς, ενώ αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ έχει 7 κατακτήσεις με μόλις τέσσερις χαμένους τελικούς.