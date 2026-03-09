Ισόπαλο ντέρμπι με δραματικό φινάλε για ΑΕΚ-ΠΑΟΚ! (vid)

Με εύστοχο πέναλτι στο φινάλε του Ιωάννου ο ΠΑΟΚ πήρε την ισοπαλία (28-28) από την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Handball Premier που διεξήχθη στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Ήταν ένα σπουδαίο και άκρως οριακό ντέρμπι το οποίο πήγαινε πόντο πόντο. Η πλάστιγγα φάνηκε να φέρνει υπέρ της Ένωσης το τελευταίο πεντάλεπτο καθώς απέκτησε προβάδισμα παίρνοντας πιο σωστές αποφάσεις ωστόσο κυριολεκτικά σε νεκρό χρόνο ο ΠΑΟΚ που δεν το έβαλε κάτω σκόραρε, το γκολ δεν μέτρησε (μετά από χρήση video) γιατί ο παίκτης του πατούσε τη γραμμή αλλά ταυτοχρόνως υπήρξε και παίκτης της ΑΕΚ που πατούσε τη γραμμή κάνοντας παράβαση με αποτέλεσμα να δοθεί - σύμφωνα με τους κανονισμούς - πέναλτι υπέρ των ασπρόμαυρων. Ο Ιωάννου ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν εύστοχος και διαμόρφωσε το τελικό 28-28 δίνοντας την ισοπαλία στην ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ απέφυγε την ήττα με αυτόν τον δραματικό τρόπο στο φινάλε, ωστόσο η ισοπαλία διατηρεί την ΑΕΚ στην 2η θέση της βαθμολογίας όπως διατηρεί και το πλεονέκτημα έδρας της που έχει η Ένωση στα μεταξύ τους παιχνίδια στα πλέι οφ.

Τα πεντάλεπτα: 3-0, 4-2, 7-3, 9-6, 10-10, 13-13 (ημ.), 16-14, 17-16, 20-20, 23-22, 25-25, 28-28

ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιώτου 5, Μπάρος, Ραντόγισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι 9, Κουκουλάς 4, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 2, Γκιμαράες, Στούμπερ 2, Ριμπέ, Ματέους.

ΠΑΟΚ (Χαράλαμπος Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 5, Παπαβασίλης 1, Τεμελκόσκι, Νικολαΐδης 3, Ιωάννου 3, Μουράντ, Μπομπουλέντρας, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Άρσιτς, Ραγκάμπ 3, Σεμπίμπ 4, Σαλέμ 4.

Διαιτητές: Νάσκος–Χαρίτσος. Δίλεπτα: 7-5. Πέναλτι: 5/5-3/4.