Ισόπαλο ντέρμπι με δραματικό φινάλε για ΑΕΚ-ΠΑΟΚ! (vid)

Ήταν ένα σπουδαίο και άκρως οριακό ντέρμπι το οποίο πήγαινε πόντο πόντο. Η πλάστιγγα φάνηκε να φέρνει υπέρ της Ένωσης το τελευταίο πεντάλεπτο καθώς απέκτησε προβάδισμα παίρνοντας πιο σωστές αποφάσεις ωστόσο κυριολεκτικά σε νεκρό χρόνο ο ΠΑΟΚ που δεν το έβαλε κάτω σκόραρε, το γκολ δεν μέτρησε (μετά από χρήση video) γιατί ο παίκτης του πατούσε τη γραμμή αλλά ταυτοχρόνως υπήρξε και παίκτης της ΑΕΚ που πατούσε τη γραμμή κάνοντας παράβαση με αποτέλεσμα να δοθεί - σύμφωνα με τους κανονισμούς - πέναλτι υπέρ των ασπρόμαυρων. Ο Ιωάννου ανέλαβε την εκτέλεση, ήταν εύστοχος και διαμόρφωσε το τελικό 28-28 δίνοντας την ισοπαλία στην ομάδα του.
Ο ΠΑΟΚ απέφυγε την ήττα με αυτόν τον δραματικό τρόπο στο φινάλε, ωστόσο η ισοπαλία διατηρεί την ΑΕΚ στην 2η θέση της βαθμολογίας όπως διατηρεί και το πλεονέκτημα έδρας της που έχει η Ένωση στα μεταξύ τους παιχνίδια στα πλέι οφ.
Τα πεντάλεπτα: 3-0, 4-2, 7-3, 9-6, 10-10, 13-13 (ημ.), 16-14, 17-16, 20-20, 23-22, 25-25, 28-28
ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιώτου 5, Μπάρος, Ραντόγισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι 9, Κουκουλάς 4, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 2, Γκιμαράες, Στούμπερ 2, Ριμπέ, Ματέους.
ΠΑΟΚ (Χαράλαμπος Ανανιάδης): Λαδάκης, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 5, Παπαβασίλης 1, Τεμελκόσκι, Νικολαΐδης 3, Ιωάννου 3, Μουράντ, Μπομπουλέντρας, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Άρσιτς, Ραγκάμπ 3, Σεμπίμπ 4, Σαλέμ 4.
Διαιτητές: Νάσκος–Χαρίτσος. Δίλεπτα: 7-5. Πέναλτι: 5/5-3/4.