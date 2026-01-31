Συνέχισαν με νίκες ΑΕΚ και Νέα Ιωνία στη 12η αγωνιστική

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε ακόμη μία επιβλητική εμφάνιση, επικρατώντας με το ευρύ 48-14 του Άρης Νίκαιας. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Ένωσης διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τις 11 επιτυχίες σε ισάριθμους αγώνες και συνεχίζοντας ακάθεκτη την αήττητη πορεία της.
Από την πλευρά της, η πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στον Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών, επικρατώντας με 35-19. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν η 9η νίκη της σε 12 αναμετρήσεις, διατηρώντας την ομάδα σταθερά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
Τα στοιχεία των αγώνων:
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΕΚ 14-48
- Τα πεντάλεπτα: 2-4, 2-8, 5-12, 6-17, 8-23, 8-29 (ημχ.), 8-32, 8-36, 10-38, 11-42, 13-44, 14-48.
- ΑΡΗΣ (Ευαγγελάκου): Σκάλα, Μαυρογεώργη 1, Παπαδοπούλου 1, Σιτόγλου 2, Μαυρογεώργη, Λούκου, Λυτρίβη Τ. 7, Λυτρίβη Θ., Μιχαλοπούλου, Μαντζώρου, Ταβλαρίδη 3, Παρέσογλου, Νιάρχου.
- ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα 6, Παναγιωτίδου 2, Σαρτζετάκη, Ρεσέντε 5, Σαμολαδά 6, Ζενέλι 2, Κατσίκα 4, Παϊζίνιο 2, Σαρκίρη 2, Μανιά 8, Ροντρίγκες 4, Γκόμες Ντα Σίλβα 2, Μπαβαρέσκο 1, Μονίκ 4.
- Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Τσάμος, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 2-1, Πέναλτι:1/4-3/4.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ- ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ 19-35
- Τα πεντάλεπτα: 1-4, 2-8, 3-12, 5-15, 5-18, 7-20 (ημχ.), 8-23, 12-23, 13-26, 14-30, 15-32, 19-35.
- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ (Καραπαναγιωτίδου): Τσακοπούλου, Φιράκου Άνα 2, Ζερβού 1, Φιράκου Αντέλα 2, Αναστασιάδου, Θεοδωρίδου 1, Δεληδημητρίου, Σαλτιέλ, Δημάκου 5, Χατζηδάκη, Φιλιππιάδου, Βράμπα, Φλώρου, Κουρκουλάκη 4, Στανκίδου 4.
- ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ., Παπαδοπούλου Γ. 2, Παπαδοπούλου Αγ.,Καραμάνου 5, Κρνιτς 4, Γάσπαρη 2, Μακρή, Φράγκου 2, Γιαννούλια 2, Κεπεσίδου Ν. 3, Γιαννοπούλου, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς 8, Στουγιαννίδου 2.
- Διαιτητές: Πατιός- Πήτας, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι:2/4-2/4.
Βαθμολογία
- ΑΕΚ 22 (11 αγ.)
- ΠΑΟΚ 18 (10 αγ.)
- Νέα Ιωνία 18
- Αναγέννηση Άρτας 13 (11 αγ.)
- Πανόραμα 11 (11 αγ.)
- Αθηναϊκός 11 (11 αγ.)
- Πυλαία 9 (11 αγ.)
- Καματερό 8 (11 αγ.)
- Πανελλήνιος 2
- Αρης Νίκαιας 0