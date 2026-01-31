Συνέχισαν με νίκες ΑΕΚ και Νέα Ιωνία στη 12η αγωνιστική

Χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερη αντίσταση, η ΑΕΚ και η Νέα Ιωνία συνέχισαν νικηφόρα την πορεία τους στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 Γυναικών, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε ακόμη μία επιβλητική εμφάνιση, επικρατώντας με το ευρύ 48-14 του Άρης Νίκαιας. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Ένωσης διατήρησε το απόλυτο στο πρωτάθλημα, φτάνοντας τις 11 επιτυχίες σε ισάριθμους αγώνες και συνεχίζοντας ακάθεκτη την αήττητη πορεία της.

Από την πλευρά της, η πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στον Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών, επικρατώντας με 35-19. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν η 9η νίκη της σε 12 αναμετρήσεις, διατηρώντας την ομάδα σταθερά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Τα στοιχεία των αγώνων:

ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΕΚ 14-48

Διαιτητές: Βαγγελτζίκης- Τσάμος, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 2-1, Πέναλτι:1/4-3/4.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ- ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ 19-35

Διαιτητές: Πατιός- Πήτας, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι:2/4-2/4.

Βαθμολογία