Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του και στο 2026 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε με 39-23 επί του Διομήδη Άργους, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Handball Premier.

Ο ΠΑΟΚ επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο την αριθμητική υπεροχή και την εξαιρετική του λειτουργία σε άμυνα και επίθεση. Με γκολ των Λαδάκη και Παπαβασίλη προηγήθηκε γρήγορα με 8-3, ενώ στη συνέχεια οι Δομπρής και Ελευθεριάδης ανέβασαν τη διαφορά στο +7 (10-3). Ο Ιωάννου έδωσε συνέχεια στο επιθετικό κρεσέντο για το 12-3 και λίγο αργότερα ο Λαδάκης διαμόρφωσε το πρώτο διψήφιο προβάδισμα (13-3), με τον Δικέφαλο να κυριαρχεί πλήρως. Ο Νικολαΐδης, τόσο σε οργανωμένη επίθεση όσο και στο τρανζίσιον, έστειλε το σκορ στο 17-4, ενώ οι Ελευθεριάδης και Λαδάκης διατήρησαν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα (19-6). Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το πρώτο μέρος με απόλυτο έλεγχο του αγώνα και σκορ 22-8, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε, μπαίνοντας με σερί 3-0 και ανεβάζοντας άμεσα το σκορ στο 25-8, δείχνοντας πως δεν είχε καμία διάθεση να χαλαρώσει. Με ολοκληρωτικό χάντμπολ σε άμυνα και επίθεση, ο Δικέφαλος έφτασε στο 28-10, με τον Μπάμπη Ανανιάδη να διαχειρίζεται ιδανικά το προβάδισμα, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής σε όλο το ρόστερ. Το προβάδισμα εκτοξεύτηκε στο +20 (31-11) με γκολ του Ιωάννου και στη συνέχεια ο Νικολαΐδης στο τρανζίσιον διαμόρφωσε το 33-13, σε ένα παιχνίδι που είχε πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο ΠΑΟΚ διατήρησε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα (37-17), με ποικιλία στο σκοράρισμα και συμμετοχή των νεαρών Κατσούνη και Παναγιωτίδη, πριν ο Διομήδης βρει μια μικρή αντίδραση προς το τέλος (38-21). Το τελικό 39-23 σφράγισε μια απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση του ΠΑΟΚ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.