Με νίκη συνέχισε τις υποχρεώσεις του στη Handball Premier ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 28-25 στην Μίκρα της Δράμας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο παιχνίδι με απόλυτη συγκέντρωση και επιθετική ενέργεια, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από τα πρώτα λεπτά και προηγούμενος με 3-0 χάρη στο πέναλτι του Δομπρή και το γκολ στον αιφνιδιασμό από τον Παπαβασίλη.

Με την άμυνα να λειτουργεί υποδειγματικά και τον Άρσιτς σε εξαιρετική φόρμα –καταγράφοντας οκτώ καθοριστικές αποκρούσεις στο πρώτο δεκάλεπτο– ο Δικέφαλος ανέβασε τη διαφορά στο 7-1, θέτοντας ισχυρά θεμέλια για τον έλεγχο του αγώνα.

Η συνέχεια ήταν εξίσου επιβλητική, με τον Ιωάννου να σκοράρει δύο φορές, οδηγώντας τον ΠΑΟΚ στο 9-1 μετά από όμορφη ομαδική ανάπτυξη, ενώ το 12-4 στο 20ό λεπτό επιβεβαίωσε την κυριαρχία των «ασπρόμαυρων» σε άμυνα και επίθεση. Κλείνοντας το ημίχρονο με εύστοχο πέναλτι του Μαχμούντ για το 16-10, ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια με ξεκάθαρο προβάδισμα, έχοντας παρουσιάσει ένα εντυπωσιακό πρώτο μέρος που ανέδειξε την ποιότητα, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμά του και δείχνοντας ψυχραιμία σε κρίσιμες στιγμές. Παρά τη σύντομη αντίδραση της Δράμας, που μείωσε στο 18-15 και ανάγκασε τον Μπάμπη Ανανιάδη σε τάιμ άουτ, ο Δικέφαλος απάντησε άμεσα, με τον Ελευθεριάδη να ηγείται επιθετικά και να επαναφέρει τη διαφορά στα πέντε και κατόπιν στα έξι γκολ (21-16 και 27-21).

Παρότι οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα 0-3 σερί και μείωσαν στα τρία γκολ (27-24), ο ΠΑΟΚ έδειξε χαρακτήρα: ο Μπουμπουλέντρας έκανε μία καθοριστική απόκρουση στο φινάλε, ενώ ο Δομπρής «σφράγισε» τη νίκη με εύστοχο τέρμα για το 28-25, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα και την ωριμότητα της ομάδας σε μία απαιτητική αναμέτρηση.