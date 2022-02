Super Bowl: Η κίνηση του Έμινεμ που «ξεσήκωσε» τον κόσμο (vid)

Ο Έμινεμ πήρε το δικό του χρόνο για να τραγουδήσει τις δικές του επιτυχίες στο διάλειμμα του Super Bowl και αφότου είπε μία από τις πιο γνωστές του επιτυχίες, το Lose yourself, γονάτισε και κράτησε το κεφάλι του.

Όσοι βρέθηκαν στις κερκίδες του σταδίου ξέσπασαν σε έντονα χειροκροτήματα και οι χρήστες του Twitter τον αποθέωσαν για την κίνησή του, μια ενέργεια που κρίνεται ως συμβολική και παραπέμπει στην αντίστοιχη του διάσημου Αμερικανού αθλητή, Κόλιν Κάπερνικ, ως ένδειξη για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Οι διοργανωτές μάλιστα σε σχετική ερώτηση, ανέφεραν ότι γνώριζαν για τη συγκεκριμένη ενέργεια του Έμινεμ, και πως είχε το ελεύθερο να κάνει αυτό που θέλει.

When the @NFL tells you not to take a knee during the halftime show. Thanks, @Eminem. #NFL @Kaepernick7 #TakeAKnee pic.twitter.com/wiqUPhXXNO