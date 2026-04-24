Ρόγκα στο SDNA: «Έκανα μεγάλο αγώνα για να επιστρέψω εδώ και να πανηγυρίζω ξανά πρωτάθλημα με την ομάδα που αγαπώ»

Η Πέννυ Ρόγκα μετά την κατάκτηση του 28ου πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού, μιλώντας στο SDNA τόνισε ότι ήταν μια ονειρική χρονιά που έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο, ενώ ανέφερε ότι αφιερώνει και στον εαυτό της τον τίτλο για όσα κατάφερε να ξεπεράσει μέχρι να επιστρέψει στο γήπεδο.

Συγκλονιστική για άλλη μια φορά η αρχηγός του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα η οποία μίλησε στο μικρόφωνο του SDNA μετά τον τελικό απέναντι στον ΖΑΟΝ και την κατάκτηση της Volley League γυναικών. Η λίμπερο του «τριφυλλιού» έκανε μια μίνι αναδρομή όλη της σεζόν, για το που οφείλεται η εξαιρετική σεζόν της ομάδας του Αλεσάντρο Κιαπίνι και σε ποιον αφιερώνει το πρωτάθλημα.

Άλλο ένα πρωτάθλημα στην συλλογή σου. Πρώτα συναισθήματα.

Ήταν μια ονειρική χρονιά. Μπορεί να μην πήραμε το Κύπελλο ήταν μια κακιά παρένθεση αλλά τελείωσε με τον πιο όμορφο τρόπο. Είμαι πολύ περήφανη για την ομάδα μου, όσους ήταν εδώ εντός και εκτός γηπέδου. Υπάρχει μεγάλη αγάπη για αυτόν τον σύλλογο και από τις αθλήτριες αλλά και από τους φιλάθλους που γεμίζουν σε κάθε αγώνα το γήπεδο. Είμαι περήφανη που είμαι μέρος αυτής της ομάδας, που έβαλα το λιθαράκι μου στο να έρθει άλλο ένα τρόπαιο και νομίζω τα καλύτερα έρχονται.

Που οφείλεται αυτή η ονειρική σεζόν όπως την χαρακτήρισες.

Στο ότι μένουμε διψασμένοι, δουλεύουμε καθημερινά και δεν λέμε μεγάλα λόγια.

Σε ποιον αφιερώνεις αυτόν τον τίτλο;

Κάτσε να δεις σε πόσους το αφιερώνω. Πρώτα από όλα σε μένα γιατί το αξίζω για τον αγώνα που έχω κάνει ώστε να έρθω εδώ. Στις συμπαίκτριες μου, τον προπονητή και όλη την ομάδα γιατί πίστεψαν σε εμένα και με βοήθησαν μέρα με την μέρα να γίνομαι καλύτερη. Τρίτον το αφιερώνω στον Μάριο ξέρει ποιος είναι αυτός, στην Βασούλα που παλεύει με τον καρκίνο και την καταλαβαίνω απόλυτα, ήθελα να ήταν εδώ αλλά δυστυχώς δεν μπορεί, στους γονείς μου και στον άνδρα μου.