Και τώρα, το ευρωπαϊκό: Ο Παναθηναϊκός φέρνει το ολλανδικό τείχος Τίμερμαν από τη Γαλατά! (vid)

Κινούμενος κάτω από τα ραντάρ, και με στόχο την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού, ο Παναθηναϊκός προχωρά σε μεγάλο upgrade φέρνοντας την κορυφαία Ολλανδή κεντρική Έλιν Τίμερμαν που κατέκτησε φέτος το CEV Cup με τη Γαλατά. Το SDNA αποκαλύπτει.

Με στόχο το back2back στην Ελλάδα (μένει μια νίκη κόντρα στον ΖΑΟΝ για να σφραγίσει τον τίτλο), αλλά κυρίως το ευρωπαϊκό που έφτασε φέτος κοντά στην πηγή, το τριφύλλι κινείται εδώ και καιρό στην κατεύθυνση της ενίσχυσης και η ομάδα της επόμενης σεζόν αναμένεται να παρουσιαστεί ακόμα πιο ισχυρή με σπουδαίες προσθήκες σε θέσεις κλειδιά και παραμονή όλων των βασικών αθλητριών.

Η πρώτη κίνηση σκάει σήμερα: Ο Παναθηναϊκός καπάρωσε την 27χρονη κεντρική Έλιν Τίμερμαν που έπαιξε την τελευταία διετία στη Γαλατά και μαζί της κατέκτησε το CEV Cup. Πριν αγωνίστηκε για 4 χρόνια στη Στουτγκάρδη ενώ από το 2019 είναι αναντικατάστατο μέλος της Εθνικής Ολλανδίας.

Οι «πράσινοι» είχαν αφήσει χωρίς να επιβεβαιώνουν ή να διαψεύδουν την πληροφορία ότι κλείνουν την Αμερικανίδα Κιν, χωρίς μάλιστα να έχουν ασχοληθεί ποτέ με τη συγκεκριμένη εξαιρετική κατά τα άλλη αθλήτρια καθώς έστρεφαν την προσοχή τους σε ένα ακόμα… μεγαλύτερο ψάρι. Την Ολλανδέζα ύψους 1,93 κεντρική που έρχεται στο τριφύλλι για να προσθέσει ύψος, εμπειρία και ένα μεγάλο upgrade σε φρεσκάδα και skills.

Η Κροάτισσα Μαρτίνα Σάμανταν έκλεισε έναν απόλυτα επιτυχημένο κύκλο και πάει στον Πανιώνιο με αύξηση 120% επί του τωρινού συμβολαίου της για να εξαργυρώσει πατώντας στα 33 τη φοβερή παρουσία της στους «πράσινους» που δεν θέλησαν να μπουν εμπόδιο σε ένα τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο για την ίδια.

Οι «πράσινοι» με στοχευμένο σκάουτινγκ, θα έχουν και τη νέα σεζόν μία από τις τοπ, αν όχι την κορυφαία κεντρική του πρωταθλήματος, κάτι που θα αποδειχθεί στο γήπεδο.

Κι αυτή είναι μόνο η πρώτη από τις κινήσεις που έρχονται…

Στον Παναθηναϊκό με χαμηλούς τόνους και κινήσεις υψηλού επιπέδου που απαιτούν γενναίες οικονομικές ενέσεις από τον Βρανόπουλο και μεγάλους χορηγούς, θέλουν να χτίσουν πάνω στην επιτυχημένη συνταγή και να κυνηγήσουν μια δυναστεία παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός είναι αυξημένος και τα χρήματα που ξοδεύονται μυθικά για το ελληνικό βόλεϊ. Η φετινή σεζόν δείχνει ότι οι ομάδες χτίζονται με αγάπη, μεράκι και τεχνογνωσία και στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό υπάρχουν όλα σε αφθονία, από το γήπεδο, τα γραφεία έως την κερκίδα έτσι ώστε και του χρόνου το τριφύλλι να είναι ανταγωνιστικό σε Ελλάδα και Ευρώπη κυνηγώντας και κατακτώντας τίτλους.