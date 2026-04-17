Διπλό μεταγραφικό χτύπημα Πανιωνίου με Γιάκομπσεν και Χαγκπαράστ

Ο Πανιώνιος συνεχίζει δυναμικά τον μεταγραφικό του σχεδιασμό, πραγματοποιώντας δύο κινήσεις που ανεβάζουν αισθητά το επίπεδο των Νεοσμυρνιωτών ενόψει της σεζόν 2026-27 στη Volley League.

Στη θέση του πασαδόρου, οι «κυανέρυθροι» φέρνουν ξανά στην Ελλάδα τον πολύπειρο Άξελ Γιάκομπσεν. Ο 41χρονος αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό από το 2018 έως το 2023, κατακτώντας πρωτάθλημα, Super Cup και League Cup, ενώ έφτασε και δύο φορές σε ημιτελική φάση ευρωπαϊκού κυπέλλου.

Μετά την αποχώρησή του από το «τριφύλλι», συνέχισε την καριέρα του στη Γαλλία. Αρχικά με τις Κάννες, με τις οποίες πανηγύρισε την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία, και στη συνέχεια με την Παρί, όπου επιβεβαίωσε την κλάση του οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου και στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, αποκλείοντας μάλιστα την πρωτοπόρο της κανονικής περιόδου Τουρ.

Παράλληλα, ο Πανιώνιος ενισχύει σημαντικά τα άκρα του με την απόκτηση του διεθνούς Ιρανού Αλί Χαγκπαράστ. Ο 22χρονος ακραίος, ύψους 1,98μ., ξεχωρίζει για την αθλητικότητά του, ενώ διαθέτει ισχυρό σερβίς.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο Βιετνάμ με την Cong an TP. Ho Chi Minh, ενώ νωρίτερα είχε παρουσία στο πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας με τη Seoul Woori Card WooriWON, όπου διακρίθηκε έντονα, καθώς αναδείχθηκε κορυφαίος επιθετικός την προηγούμενη χρονιά και κορυφαίος ακραίος τη φετινή περίοδο όσο αγωνίστηκε.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει ήδη σημαντικές παραστάσεις, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ21 το 2023 με το Ιράν, ενώ συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών, φτάνοντας έως τα προημιτελικά.

Με τις προσθήκες των Γιάκομπσεν και Χαγκπαράστ, ο Πανιώνιος στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα πως στοχεύει ψηλά τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τις δύο αυτές κινήσεις να συμπληρώνουν το δυνατό παζλ που έχει ήδη αρχίσει να χτίζεται με τους Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς και Αλέξανδρο Νανόπουλο.