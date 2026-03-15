Ένας ΠΑΟΚ των άκρων, μια ΑΕΚ σταθερή και μια τελευταία αγωνιστική σχεδόν… άχρωμη

Λίγες εκκρεμότητες μένουν για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Volley League των γυναικών. Όλα τα βλέμματα στέφονται πλέον στις θέσεις 5-6 και τη μάχη του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ που όπως όλη τη χρονιά φαίνεται πως θα είναι απρόβλεπτη.

Καμία έκπληξη και καμία ανατροπή δεν είχε η 21η αγωνιστική στο πρωτάθλημα των γυναικών. Η χαλάρωση και το ροτέισον του Πανιωνίου ήταν λογικά και αναμενόμενα όπως και ένα παιχνίδι των πέντε σετ καθώς ο ΖΑΟΝ παραμένει μια ομάδα με υψηλά στάνταρ. Εξίσου αναμενόμενο ήταν πως το Ολυμπιακός-ΑΟ Θήρας θα είναι ένα παιχνίδι άκρως ανταγωνιστικό με τις δύο ομάδες να μην έχουν πολλά πράγματα να διεκδικήσουν καθώς η βαθμολογία ήταν λίγο πολύ οριστική. Δε θέλει πολύ ανάλυση ούτε το παιχνίδι του Μαρκόπουλου με τον Παναθηναϊκό αφού εκτός του ότι η διαφορά δυναμικότητας ήταν προφανώς εμφανής οι πράσινες διαχειρίστηκαν άριστα ένα παιχνίδι όχι μεγάλου κινδύνου έχοντας το βλέμμα στον ευρωπαϊκό τελικό της Τετάρτης.

Εκεί που τα πράγματα είχαν μεγαλύτερη σημασία ήταν στη Βούλα και στο «Κροίσος Πέρσης». Το φαινόμενο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να είναι ανεξήγητο τη φετινή σεζόν. Η ομάδα είναι η επιτομή του ύψους και του βάθους και αντίθετα με τον ημιτελικό Κυπέλλου της περασμένης εβδομάδας, όταν και ήταν του… βάθους, κόντρα στη Θέτιδα ήταν του… ύψους. Η Θέτιδα ουδέποτε ήταν εύκολος αντίπαλος ακόμα και φέτος που δεν είναι εξίσου αποτελεσματική όσο τις περασμένες σεζόν. Παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλό παιχνίδι κάνοντας θραύση στο μπλοκ.

Όπως είναι γνωστό ο ΠΑΟΚ πλέον πορεύεται χωρίς για Γιάννη Γιαπάνη και έχει τον Στέφανο Μανιώτη ως προπονητή. Ο Μανιώτης είναι ένας εξαιρετικός στατιστικολόγος, άλλωστε είναι και μέλος του σταφ της εθνικής ομάδας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια εξασκεί αυτή την ιδιότητα και όχι τους πρώτου προπονητή κάτι που κάνει και τη δική του ζωή πιο δύσκολη σε μια απαιτητική στιγμή της σεζόν. Προφανώς έχει ενεργό ρόλο και ο Δημήτρης Εφραιμίδης ωστόσο ο ΠΑΟΚ, παρότι νίκησε τη Θέτιδα, βρίσκεται σε μια άναρχη συνθήκη. Η ομάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακυβέρνητη και παρότι στην τελευταία αγωνιστική έχει θεωρητικά βατό έργο κόντρα στο Μαρκόπουλο δεν μπορεί να κάνει όνειρα για κάτι εντυπωσιακό στα πλέι οφ είτε πέσει πάνω στον ΑΟ Θήρας είτε στον Πανιώνιο.

Την ίδια ώρα η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει τη σταθερότητα. Κόντρα στον Μίλωνα οι παίκτριες του Κώστα Ταμπουρατζή έκαναν πολύ καλή εμφάνιση και δείχνουν πως παίζουν στα όριά τους. Οι κιτρινόμαυρες είναι σε καλό μομέντουμ και αυτό ισχύει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Όπως και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ έτσι και στις ΑΕΚ είτε βρεθούν πάνω στον ΑΟ Θήρας είτε στον Πανιώνιο σίγουρα δε θα είναι το φαβορί αλλά είναι ξεκάθαρο πως έχουν πλέον χημεία, έχουν ανεβάσει τον πήχη και με την Κυπαρίσση σε καλή κατάσταση, την Καββαδία να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και τη Γιουζγκέντς να είναι σταθερή μπορεί να κοντράρει τον επερχόμενο αντίπαλο της όσο πάει.

Η υπόθεση των πλέι άουτ είναι πάντα ιδιαίτερη και απρόβλεπτη. Απρόβλεπτο δεν είναι το ότι ο Ηλυσιακός αποχαιρέτησε την κατηγορία, όμως. Η ήττα από τον Άρη ήταν το οριστικό αντίο για μια ομάδα που δεν έπεισε σε κανένα σημείο της σεζόν. Οι ελάχιστες νίκες του Ηλυσιακού μοιάζουν με φωτοβολίδες στη φετινή σεζόν. Ειδικά μετά τα μισά της αγωνιστικής περιόδου, όταν και η Ξανθοπούλου, η Γεωργιάδου και η Σταυρινίδη αποχώρησαν η ομάδα ξαφνικά έχασε πολλά κιλά ποιότητας κάτι που δεν αντικαταστάθηκε ποτέ. Η Μαρία Αριστείδου έκανε μια μεγάλη προσπάθεια με ότι υλικό είχε στα χέρια της, οδήγησε με αξιοπρέπεια την ομάδα ως το τέλος αλλά δεν ήταν δυνατό μόνη της να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα και ο υποβιβασμός του Ηλυσιακού φαίνεται πως ήρθε ως φυσική ροή των πραγμάτων.