Με νίκη ξεκίνησε τη φετινή της πορεία στη Volley League Γυναικών η ομάδα του Ολυμπιακού, επικρατώντας με 3-1 σετ της Θέτιδας Βούλας στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη.

Οι «ερυθρόλευκες» αντέδρασαν ιδανικά μετά την απώλεια του πρώτου σετ και κυριάρχησαν στα επόμενα δύο, ενώ στο τέταρτο χρειάστηκε να δείξουν ψυχραιμία για να φτάσουν στο τρίποντο της πρεμιέρας.

Πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν η Αμπντεραχίμ με 21 πόντους, ακολούθησε η Κούμπουρα με 19, ενώ εξαιρετική παρουσία είχε και η Στεβάνοβιτς με 16 πόντους.

Η Θέτιδα ξεκίνησε πιο δυνατά τον αγώνα, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και με ψύχραιμες επιλογές στο φινάλε κατέκτησε το πρώτο σετ με 23-25. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Ολυμπιακό. Με σταθερή υποδοχή, πίεση στο σερβίς και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, οι «ερυθρόλευκες» επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους, φτάνοντας με χαρακτηριστική ευκολία στην ισοφάριση (25-11).

Στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό. Με σερί 11-0 στο ξεκίνημα, έφτασε άνετα στο 25-8, ανατρέποντας πλήρως την εικόνα του ματς και παίρνοντας προβάδισμα με 2-1.

Το τέταρτο σετ είχε εντελώς διαφορετική εικόνα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά (3-0), αλλά η Θέτιδα αντέδρασε, πέρασε μπροστά με 16-19 και πάλεψε για να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν λύσεις στα κρίσιμα σημεία, φτάνοντας στο 25-23 και στη νίκη με 3-1.

Διαιτητές: Νικάκης, Αρβανίτης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-15, 20-21, 23-25

2ο σετ: 8-2, 16-6, 21-09, 25-11

3ο σετ: 8-0, 16-4, 21-6, 25-08

4ο σετ: 8-6, 15-16, 18-21, 25-23

Τα σετ: 3-1 (23-25, 25-11, 25-08, 25-23) σε 103'.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 70 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων και της Θέτιδας προήλθαν από 3 άσσους, 35 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 12 (8/9 επ., 4 μπλοκ), Κούμπουρα 19 (18/46 επ., 1 άσσος), Στεβάνοβιτς 16 (13/14 επ., 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 21 (20/39 επ., 1 μπλοκ, 45% υπ.-25% άριστες), Κονέο 10 (9/30 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ.-57% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 60% υπ.-20% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ).

ΑΣΠ Θέτις (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 1 (1/3 επ.), Βλαχάκη 7 (5/24 επ., 2 μπλοκ, 40% υπ.-24% άριστες), Κλαρκ 14 (10/17 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ούτερμπακ 9 (9/33 επ.), Ματσαρόκη 2 (2/6 επ.), 8 (4/21 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 31% υπ.-17% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 31% υπ.-23% άριστες), Γκιαούρη 1 (1/3 επ.), Γαροφαλάκη, Κυπαρίσση 1 (1/2 επ.), Πάλαγκα 2 (2/6 επ., 75% υπ.-50% άριστες)