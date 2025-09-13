Στον Άθλο Ορεστιάδας ο Στέλιος Τζιουμάκας

Ο Άθλος Ορεστιάδας απέκτησε τον Στέλιο Τζιουμάκα ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ του για τη νέα σεζόν της Pre League.

Ο 27χρονος ακραίος, που την περσινή χρονιά αγωνίστηκε σε Πήγασο Πολίχνης και Ηρακλή, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ορεστιάδα.

Η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση του ΑΣ Άθλου Ορεστιάδας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας της με τον αθλητή Στέλιο Τζιουμάκα για τη σεζόν 2025-2026 της Pre league ανδρών.

Ο Στέλιος Τζιουμάκας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14/03/1998, έχει ύψος 1.94 και αγωνίζεται ως ακραίος. Είναι διεθνής με τις αναπτυξιακές Εθνικές ομάδες, έχει καταγράψει πολλές συμμετοχές και διακρίσεις στα Πανελλήνια πρωταθλήματα beach volley, ενώ την τελευταία αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε σε Πήγασο Πολίχνης και Ηρακλή.

Με μεγάλη εμπειρία και παραστάσεις σε Volleyleague και Pre League και έχοντας στο παλμαρέ του ένα Κύπελλο Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ το 2022, ο Στέλιος Τζιουμάκας αποτελεί έναν ακόμη πολύτιμο «κρίκο» στο φετινό ρόστερ του Άθλου Ορεστιάδας που με την προσθήκη του 27χρονου ακραίου ενισχύεται σημαντικά στην επίθεση.

Ο έμπειρος ακραίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Ηρακλή με τον οποίο αγωνίστηκε σε Volleyleague και Pre League. Επόμενος σταθμός της καριέρας του αποτέλεσε ο Φίλιππος Βέροιας την διετία 2019-2021 όπου την πρώτη σεζόν πανηγύρισε την άνοδο στη Volleyleague, ενώ τη σεζόν 2021-2022 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδος. Την επόμενη σεζόν αγωνίστηκε στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου, ενώ την περίοδο 2023-24 επέστρεψε στον Ηρακλή και εν συνεχεία αγωνίστηκε στην Ιταλία με την Καστελάνα Ντε Γκρότε.

Ο Στέλιος Τζιουμάκας στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, athlosorestiadas.gr υπογράμμισε «Είμαι ενθουσιασμένος για το καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα μου, σε μια πόλη που γνωρίζει και αγαπάει το άθλημα μας. Ανυπομονώ να ενσωματωθώ στην προετοιμασία και να ξεκινήσω να δουλειά μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Εύχομαι να έχουμε υγεία όλοι μας και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Η διοίκηση του συλλόγου καλωσορίζει τον Στέλιο στην οικογένεια του Άθλου Ορεστιάδας και του εύχεται μια σεζόν γεμάτη υγεία, με πολλές επιτυχίες και διακρίσεις με την ομάδα μας».