Πρεμιέρα με Βραζιλία για την Εθνική Γυναικών στο Παγκόσμιο της Ταϊλάνδης

Ύστερα από 23 χρόνια, η Εθνική Γυναικών επιστρέφει σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ και είναι έτοιμη να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία της.

Η διοργάνωση φιλοξενείται στην Ταϊλάνδη και η ελληνική ομάδα έχει εγκατασταθεί από τις 18 Αυγούστου στην Τσιανγκ Μάι, όπου ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με δύο φιλικά απέναντι στο Μεξικό.

Στον Γ’ όμιλο, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία, το Πουέρτο Ρίκο και τη Γαλλία. Η αρχή είναι ιδιαίτερα απαιτητική, αφού την Παρασκευή 22 Αυγούστου, στις 15:30, η «γαλανόλευκη» θα βρει απέναντί της τη Βραζιλία, φιναλίστ του Παγκοσμίου 2022 και του πρόσφατου VNL. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ-2. Νωρίτερα, στις 12:00, θα γίνει το Γαλλία - Πουέρτο Ρίκο.

Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο προέκυψε μέσα από την παγκόσμια κατάταξη της FIVB, με την Εθνική να καταλαμβάνει την τελευταία διαθέσιμη θέση. Είναι η δεύτερη φορά που δίνει το «παρών» στη διοργάνωση, μετά τη 10η θέση του 2002, και σήμερα βρίσκεται στη 30ή θέση της κατάταξης.

Στην αποστολή βρίσκονται 14 αθλήτριες, εκ των οποίων οι εννέα είχαν συμμετάσχει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2023. Μεταξύ αυτών, η αρχηγός Όλγα Στράντζαλη, η Μάρθα Ανθούλη, η Έλενα Μπάκα, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου και η Μαριαλένα Αρτακιανού.

Αντίπαλος της πρεμιέρας, η Βραζιλία, διαθέτει σπουδαία παράδοση με πέντε μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Η ομάδα του Ζοσέ «Ζε Ρομπέρτο» Γκιμαράες μετρά οκτώ επιστροφές βασικών παικτριών από το αργυρό του 2022, ανάμεσά τους οι Γκάμπι Γκιμαράες, Ροσαμαρία Μοντιμπελέρ και Κίσι Νασιμέντο.

Το πρόγραμμα της Εθνικής στον Γ’ όμιλο (Τσιανγκ Μάι):

Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025

12:00 Πουέρτο Ρίκο - Γαλλία

15:30 Βραζιλία - Ελλάδα (ΕΡΤ-2)

Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

12:00 Πουέρτο Ρίκο - Ελλάδα (ΕΡΤ-2)

15:30 Βραζιλία - Γαλλία

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

12:00 Γαλλία - Ελλάδα (ΕΡΤ-2)

15:30 Βραζιλία - Πουέρτο Ρίκο

Η Εθνική θα επιδιώξει να σταθεί ανταγωνιστική απέναντι στη Βραζιλία και να χτίσει πάνω σε αυτή την εμπειρία, ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με Πουέρτο Ρίκο και Γαλλία.