Μπαντάνα, μουστάκι, Hulkamania: Ο άνθρωπος που έκανε την πάλη pop culture

Πριν ακόμα το WWE γίνει αυτό που είναι σήμερα. Πριν γεμίσουν στάδια, πριν τα ονόματα όπως ο Τζον Σίνα ή ο Ρόμαν Ρέινς γίνουν household names, υπήρχε ένας άνθρωπος που κουβάλησε στην πλάτη του μια ολόκληρη βιομηχανία και την έκανε.… φαινόμενο. Ο Χαλκ Χόγκαν.

Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Ο άνθρωπος με το μουστάκι, τη μπαντάνα, τα κατακίτρινα ρούχα και το αξεπέραστο «Hulking Up», που έκανε εκατομμύρια πιτσιρίκια να φωνάζουν «Whatcha gonna do, brother?» μπροστά στην τηλεόραση.

Από τον Τέρι Μπολέα στον αθάνατο Χαλκ Χόγκαν

Γεννημένος στις 11 Αυγούστου 1953 στη Τάμπα της Φλόριντα, ο Τέρι Τζιν Μπολέα ξεκίνησε ως μπασίστας σε ροκ συγκροτήματα. Η είσοδός του στον κόσμο της επαγγελματικής πάλης τη δεκαετία του ’70 δεν προμήνυε το τι θα ακολουθούσε. Όμως η παρουσία του, σωματική, σκηνική και φωνητική, δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Η μεταμόρφωσή του σε «Hulk Hogan» στα 80s έμελλε να αλλάξει για πάντα τον παγκόσμιο χάρτη της ψυχαγωγίας.

Η «Χαλκομανία» σαρώνει τον πλανήτη

Ήταν το 1984 όταν κατέκτησε το WWE Championship από τον θρυλικό Iron Sheik και το κοινό εκτοξεύτηκε στα ύψη. Η εποχή της Hulkamania είχε μόλις αρχίσει. Ο Χαλκ Χόγκαν έγινε το πρόσωπο της εταιρείας. Ένα σύμβολο ελπίδας, ηθικής και.… μυϊκής δύναμης. Κάθε του εμφάνιση ήταν μια γιορτή. Σηκωνόταν από τα τάρταρα όταν όλα έδειχναν χαμένα. Φούσκωνε τα μπράτσα του, κουνούσε το δάχτυλο και ξαφνικά ήταν ασταμάτητος. Κάτι παραπάνω από παλαιστής, ίσως ένας υπερήρωας με σάρκα και οστά.

Η WrestleMania έγινε Wrestle.…Hulkamania

Ο Χόγκαν βρέθηκε στον κεντρικό ρόλο σε οκτώ συνεχόμενες WrestleMania. Από την πρώτη ιστορική διοργάνωση το 1985 με τον Mr. T στο πλευρό του, μέχρι το επικό ματς με τον The Ultimate Warrior το 1990 και τον συγκλονιστικό αγώνα απέναντι στον The Rock το 2002, ο Χαλκ ήταν πάντα εκεί. Το μεγάλο αφεντικό.

Η μεταμόρφωση στο «κακό παιδί» και η επανάσταση του NWO

Όταν στα μέσα των 90s αποφάσισε να στραφεί στη WCW, όλοι πίστεψαν πως είχε έρθει η ώρα να αποσυρθεί. Αντ’ αυτού, ξαναγεννήθηκε. Το 1996 έγραψε ιστορία ως «Hollywood Hogan», ιδρύοντας μαζί με τους Kevin Nash και Scott Hall τη διαβόητη ομάδα nWo. Ήταν η πιο ανατρεπτική στιγμή της καριέρας του. Ο αγαθός γίγαντας που πέρασε στο «σκοτεινό» στρατόπεδο. Το wrestling άλλαξε σελίδα και το όνομά του συνδέθηκε ξανά με μια νέα επανάσταση.

Εκτός από το ρινγκ: Τηλεόραση, κινηματογράφος και πολιτισμικό φαινόμενο

Ο Χαλκ Χόγκαν δεν περιορίστηκε ποτέ στα σχοινιά του ρινγκ. Βρήκε ρόλο σε ταινίες όπως το Suburban Commando και το Mr. Nanny, απέκτησε το δικό του reality show (Hogan Knows Best) και έγινε πολιτισμικό σύμβολο των ΗΠΑ. Από παιδικά παιχνίδια μέχρι ατάκες που λέγονται ακόμα και σήμερα, η εικόνα του έγινε διαχρονική.

Οι σκιές και η εξιλέωση

Η ζωή του Χόγκαν δεν ήταν χωρίς προβλήματα. Από τον δικαστικό του αγώνα με το Gawker, μέχρι τις δηλώσεις που στιγμάτισαν τη δημόσια εικόνα του. Όμως πάντα βρήκε τρόπο να επιστρέψει. Να ζητήσει συγγνώμη, να παλέψει για τη θέση του στην καρδιά του κοινού. Και το κατάφερε. Όταν το WWE τον επανέφερε στο Hall of Fame, το χειροκρότημα ήταν θερμό. Γιατί ο Χόγκαν είναι κάτι παραπάνω από άνθρωπος. Είναι ανάμνηση από την παιδική ηλικία. Είναι μια ολόκληρη εποχή.

Στις 24/7 το 2025 σε ηλικία 71 ετών, ο Χόγκαν βγήκε νοκ άουτ. Η καρδιά του τον πρόδωσε και έγραψε το τέλος σε μια περιπετειώδη ζωή. Όμως θα παραμείνει πιο ζωντανός από ποτέ. Σε κάθε retro βίντεο, σε κάθε μπλούζα με το logo του, σε κάθε παιδί που θα τον δει τυχαία σε αφιερώματα. Ο Χόγκαν δεν ήταν απλώς ο καλύτερος. Ήταν αυτός που έκανε την επαγγελματική πάλη αυτό που είναι σήμερα.

Γιατί, όπως έλεγε και ο ίδιος:

«Train, say your prayers, eat your vitamins, be true to yourself and you will never go wrong, brother».