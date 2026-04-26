Μεταμορφωμένος ο Τσιτσιπάς, άφησε εκτός τον Μπούμπλικ! (vids)

Άλλος παίκτης ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νίκησε επιβλητικά τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ (Νο.11) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Madrid Open!

Πραγματοποιώντας μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του, ο 27χρονος τενίστας (Νο.80) υπέταξε τον 28χρονο Καζάκο με 6-2, 7-5 σε μόλις 73 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του ισπανικού Masters. Εκεί θα βρει τη Δευτέρα (27/4) τη μεγάλη έκπληξη του τουρνουά, τον Ισπανό qualifier Ντανιέλ Μέριδα (Νο.102), που απέκλεισε με 6-3, 6-4 τον Κορεντέν Μουτέ (Νο.30).

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Στέφανου σε βάρος Top 20 τενίστα στο χώμα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, αλλά είναι αξιοσημείωτο ότι στη φετινή του κακή (μέχρι τώρα) χρονιά έχει ρεκόρ 4-0 (με 8-0 σετ) απέναντι σε παίκτες του Top 11 (Φριτζ, Ντε Μινόρ, Μεντβέντεφ, Μπούμπλικ)!

Κλειδί της νίκης του ήταν το σερβίς και αρκεί να πούμε ότι σε όλο τον αγώνα έχασε μόνο δύο πόντους πίσω από το πρώτο (33/35, 94%)! Γενικώς, ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος και αυτή τη φορά δεν έχασε σε κανένα σημείο του ματς την ψυχραιμία του. Τον βοήθησε, βέβαια, και η εξέλιξη της αναμέτρησης.

Ο Στέφανος έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις του και πήρε κατευθείαν κεφάλι στο σκορ (2-0), κάτι που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει πιο ελεύθερα στη συνέχεια. Με τον Μπούμπλικ να ψάχνεται στο γήπεδο, ο Στεφ κατάφερε να πετύχει ένα ακόμα μπρέικ στο 5-2 και να «γράψει» με επιβλητικό τρόπο το 1-0.

Το δεύτερο σετ ήταν πιο κλειστό, όμως και πάλι ο Τσιτσιπάς δεν έδινε δικαιώματα στο σερβίς του. Πίεζε, παράλληλα, με τις πολύ καλές επιστροφές του, αν και αυτή τη φορά δυσκολεύτηκε περισσότερο να «σπάσει» τον αντίπαλό του. Οι πρώτες ευκαιρίες ήρθαν... λίγο πριν το τάι μπρέικ, δηλαδή στο 6-5, με τον Μπούμπλικ να βρίσκει μεγάλα σερβίς και να επιστρέφει από το 15-40.

Έδωσε, ωστόσο, και τρίτο ματς πόιντ με διπλό λάθος και ο Τσιτσιπάς δεν άφησε άλλη ευκαιρία να πάει χαμένη. Έχει τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες με τον Μπούμπλικ και θα παίξει για έκτη φορά στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά μετά τη Βαρκελώνη την περσινή σεζόν που έχει πετύχει back to back νίκες στο χώμα! Λέτε να είναι σημείο καμπής;