Περιμένει Τσιτσιπά στους «16» ο Μεντβέντεφ (vids)

Με αρκετή άνεση ξεπέρασε το πρώτο του εμπόδιο στην Ντόχα ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο 30χρονος Ρώσος (Νο.11) επικράτησε του Κινέζου Τζέρι Σανγκ (Νο.261) με 6-4, 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Qatar Open (ΑΤP 500), όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μοέζ Εσαργκί και τον Στέφανο Τσιτσιπά (17/2, 12.30).

Είναι, δηλαδή, πολύ πιθανό να δούμε μια ακόμα αναμέτρηση του Μεντβέντεφ με τον Στέφανο, η οποία πάντα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον!

Δυνατά μπήκε στο τουρνουά και ο Γιάνικ Σίνερ (Νο.2), που έχασε μόνο έξι πόντους συνολικά στο σερβίς του και απέκλεισε με 6-1, 6-4 τον Τόμας Μάχατς (Νο.31). Αυτός, μάλιστα, ήταν ο πρώτος του αγώνας μετά την ήττα από τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά του Australian Open.

Ο επόμενος αντίπαλος του 24χρονου Ιταλού είναι ο Άλεξ Πόπιριν που δεν δυσκολεύτηκε να αφήσει έξω με 6-0, 6-2 τον Μουμπάρακ-Σανάν Ζαγίντ από το Κατάρ.