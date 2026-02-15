Στην κορυφή του Ρότερνταμ ο Άλεξ Ντε Μινόρ! (vid)

Στην τρίτη συνεχόμενη παρουσία του σε τελικό στη διοργάνωση, ο Αυστραλός ήταν εντυπωσιακός και επικράτησε του Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ με 6-3, 6-2 σε 78 λεπτά.
Μετά τις ήττες του από τον Γιανίκ Σίνερ το 2024 και τον Κάρλος Αλκαράθ το 2025, ο Ντε Μινόρ δεν άφησε αυτή τη φορά την ευκαιρία να χαθεί. Μπήκε δυναμικά στον αγώνα και επέβαλε τον ρυθμό του από τα πρώτα games.
Ο Αυστραλός δεν αντιμετώπισε ούτε ένα break point σε ολόκληρο τον τελικό, δείγμα της απόλυτης κυριαρχίας του στο σερβίς. Αντίθετα, «έσπασε» τρεις φορές το σερβίς του Οζέ-Αλιασίμ - μία στο πρώτο σετ και δύο στο δεύτερο - και έφτασε με άνεση στη νίκη.
Αυτός ήταν ο πρώτος του τελικός για τη φετινή σεζόν και συνδυάστηκε με τίτλο. Συνολικά, έφτασε τους 11 τίτλους καριέρας (11-9 σε τελικούς), ενώ κατέκτησε για πρώτη φορά τρόπαιο σε indoor διοργάνωση, στην πέμπτη σχετική του συμμετοχή (1-4).
Σε επίπεδο παγκόσμιας κατάταξης, ο Ντε Μινόρ επιστρέφει στο Νο.6, κερδίζοντας δύο θέσεις. Από την πλευρά του, ο Οζέ-Αλιασίμ υποχωρεί στο Νο.7. Ο Καναδός παραμένει στους εννέα τίτλους σε 22 τελικούς καριέρας (9-13), με τους 14 από αυτούς να έχουν διεξαχθεί σε indoor τουρνουά (8-6).