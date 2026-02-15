Στην κορυφή του Ρότερνταμ ο Άλεξ Ντε Μινόρ! (vid)

Ο Άλεξ Nτε Μινόρ κατάφερε αυτό που κυνηγούσε τα τελευταία δύο χρόνια στο ABN AMRO Open, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του τίτλου στο Ρότερνταμ.

Στην τρίτη συνεχόμενη παρουσία του σε τελικό στη διοργάνωση, ο Αυστραλός ήταν εντυπωσιακός και επικράτησε του Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ με 6-3, 6-2 σε 78 λεπτά.

Μετά τις ήττες του από τον Γιανίκ Σίνερ το 2024 και τον Κάρλος Αλκαράθ το 2025, ο Ντε Μινόρ δεν άφησε αυτή τη φορά την ευκαιρία να χαθεί. Μπήκε δυναμικά στον αγώνα και επέβαλε τον ρυθμό του από τα πρώτα games.

Ο Αυστραλός δεν αντιμετώπισε ούτε ένα break point σε ολόκληρο τον τελικό, δείγμα της απόλυτης κυριαρχίας του στο σερβίς. Αντίθετα, «έσπασε» τρεις φορές το σερβίς του Οζέ-Αλιασίμ - μία στο πρώτο σετ και δύο στο δεύτερο - και έφτασε με άνεση στη νίκη.

Αυτός ήταν ο πρώτος του τελικός για τη φετινή σεζόν και συνδυάστηκε με τίτλο. Συνολικά, έφτασε τους 11 τίτλους καριέρας (11-9 σε τελικούς), ενώ κατέκτησε για πρώτη φορά τρόπαιο σε indoor διοργάνωση, στην πέμπτη σχετική του συμμετοχή (1-4).

Σε επίπεδο παγκόσμιας κατάταξης, ο Ντε Μινόρ επιστρέφει στο Νο.6, κερδίζοντας δύο θέσεις. Από την πλευρά του, ο Οζέ-Αλιασίμ υποχωρεί στο Νο.7. Ο Καναδός παραμένει στους εννέα τίτλους σε 22 τελικούς καριέρας (9-13), με τους 14 από αυτούς να έχουν διεξαχθεί σε indoor τουρνουά (8-6).