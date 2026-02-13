Κυρίως ταμπλό στο Ντουμπάι η Σάκκαρη - Eκτός το Top 2

Η Μαρία Σάκκαρη δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο Qatar Open, όμως θα φύγει απευθείας από την Ντόχα με προορισμό το Ντουμπάι.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μπήκε την τελευταία στιγμή στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης και θα είναι αύριο (14/2) στην κληρωτίδα για το δεύτερο 1000άρι της σεζόν.

Η Μαρία είχε αποφασίσει να μη δώσει προκριματικά και εφόσον αρχικά δεν της έφτανε το ranking της για να παίξει στο τουρνουά, περίμενε μήπως λάβει wild card από τους διοργανωτές.

Αν αυτό δεν συνέβαινε (που ήταν και πιθανό σενάριο), το πλάνο της ήταν να παίξει στη Μέριδα και στη συνέχεια να μεταβεί στις ΗΠΑ για Indian Wells και Μαϊάμι.

Τώρα, όμως, δεν θα αγωνιστεί στο Μεξικό και θα πάει στην Καλιφόρνια μετά το Ντουμπάι.

Η 30χρονη τενίστρια θα ανεβεί τη Δευτέρα (16/2) το λιγότερο στο Νο.33 του ranking και ενδεχομένως να είναι μεταξύ των 32 seeded στα δύο 1000άρια των ΗΠΑ.

Λίγο μετά την οριστικοποίηση της συμμετοχής της Μαρίας, το Ντουμπάι ανακοίνωσε την απόσυρση των δύο καλύτερων παικτριών στον κόσμο, της Αρίνα Σαμπαλένκα και της Ίγκα Σβιόντεκ. Η Λευκορωσίδα υποστήριξε ότι δεν είναι στο 100%, ενώ η Ίγκα θα απουσιάσει λόγω αλλαγής στο πρόγραμμά της...