Τσιτσιπάς: «Πρέπει να ξαναχτίσω το παιχνίδι μου, δεν αισθάνθηκα σωματικό πόνο»

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκει και πάλι τα πατήματά του, αφήνοντας πίσω μια «σκοτεινή» περίοδο με τραυματισμούς. Μέλημά του πια να επιστρέψει στα στάνταρ του με καλό τένις.

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά μετά τον αποκλεισμό από το 500άρι τουρνουά του Ρότερνταμ:

«Έχω πολλά πράγματα να βελτιώσω. Νιώθω ότι πρέπει να ξαναχτίσω πλήρως το παιχνίδι μου και πρέπει να προπονηθώ σκληρά και να έχω τον χρόνο για να το πετύχω. Το μόνο θετικό είναι ότι δεν έχω νιώσει κανέναν πόνο.

Δεν υπάρχει κανένα σωματικό πρόβλημα κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαι δυσαρεστημένος με το σερβίς μου. Δεν μπορώ να δίνω στους αντιπάλους μου τόσο πολύ χώρο να με πιέσουν. Δεν ξέρω, το τένις είναι περίεργο. Καταλαβαίνεις τα πράγματα λίγο αργά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα και αυτό μπορεί να σου κοστίσει το παιχνίδι.

Αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι είμαι χαρούμενος που παίζω τένις. Η επιστροφή στους αγώνες χωρίς σωματικά προβλήματα μού δίνει τη δυνατότητα να σκέφτομαι μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι αδύνατο όταν πρέπει να αντιμετωπίζεις πόνους και τραυματισμούς κάθε μέρα.

Αγαπώ αυτή τη ζωή, νιώθω μεγάλο πάθος για όλα όσα σχετίζονται με το να βγαίνω στο γήπεδο και να δίνω τα πάντα για να κερδίσω. Θα κάνω τα πάντα για να επιστρέψω στο καλύτερο επίπεδό μου.

Έτσι είναι το επαγγελματικό τένις και δεν είναι παράπονο, απλώς είναι η πραγματικότητα. Το tour μάς προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες, κερδίζουμε πολλά χρήματα, ζούμε φανταστικές εμπειρίες και πολλοί θα πουν ότι εξαρτάται από εμάς πού και πότε θα παίξουμε.

Αλλά υπάρχουν φορές που δεν μπορείς να κάνεις πίσω και αναγκάζεσαι να τηρήσεις ορισμένες δεσμεύσεις, όπως με τους χορηγούς.

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι η υγεία είναι το πιο σημαντικό. Το λέω από προσωπική εμπειρία, γιατί έχω περάσει από τόσο δύσκολες φάσεις στη ζωή μου πρόσφατα που θα προτιμούσα να μη μιλήσω ποτέ γι’ αυτές.

Τώρα μπορώ να πω ότι βρίσκομαι σε καλή κατάσταση, νιώθω ότι κινούμαι προς τη σωστή κατεύθυνση και είμαι αρκετά καθαρός πνευματικά. Θέλω να απολαύσω το tour, χωρίς να αισθάνομαι ότι η καθημερινότητα είναι μια μάχη με το σώμα μου».