Άξια πρωταθλήτρια στο Ριάντ η Ριμπάκινα (vid)

Εντυπωσιακή η Έλενα Ριμπάκινα, κατέκτησε αήττητη το τρόπαιο του WTA Finals!

Η 26χρονη Καζάκα (Νο.6) λύγισε την Αρίνα Σαμπαλένκα, την κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, με 6-3, 7-6(0), φτάνοντας στο μεγάλο έπαθλο των 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων και τους 1.500 βαθμούς WTA.

Είναι ο πρώτος τίτλος της σε WTA Finals και ο δεύτερος μεγαλύτερος της καριέρας της μετά το Wimbledon του 2022. Συνολικά έφτασε τους 11 τίτλους καριέρας (11-11 σε τελικούς).

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι ήταν αυτή που πήρε το τελευταίο εισιτήριο για το Ριάντ!

Αρνήθηκε, πάντως, να φωτογραφηθεί με τη CEO της WTA Πόρσια Άρσερ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την τιμωρία του προπονητή της.

Η Σαμπαλένκα, από την πλευρά της, έφτασε για δεύτερη φορά σε τελικό WTA Finals, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπαιο.