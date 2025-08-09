Επιστρέφει στο tour ο προπονητής της Ριμπάκινα!

Ο Στέφανο Βούκοφ μπορεί πλέον ελεύθερα να ταξιδεύει μαζί με την Έλενα Ριμπάκινα, καθώς η έφεσή του για την άρση της τιμωρίας που του είχε επιβληθεί από την WTA έγινε δεκτή.

Ο Κροάτης προπονητής είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό ενός έτους από το tour, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024 και τον έκρινε ένοχο για παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας της WTA. Σύμφωνα με τα πορίσματα, η συμπεριφορά του προς τη Ριμπάκινα χαρακτηρίστηκε κακοποιητική, με προσβλητικά σχόλια, ψυχολογική πίεση και δημιουργία εξαρτημένης σχέσης.

Η ποινή ανακοινώθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2025, λίγο μετά το Australian Open – χρονική στιγμή κατά την οποία η Ριμπάκινα είχε ήδη εκφράσει την επιθυμία της να επιστρέψει ο Βούκοφ στην ομάδα της. Τότε, είχε ολοκληρώσει και τη συνεργασία της με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς, η οποία δεν προχώρησε εν μέσω του «θορύβου» γύρω από την υπόθεση.

Λίγο πριν το Wimbledon, μια ανεξάρτητη αρχή εξέτασε την έφεση του Βούκοφ και αποφάσισε την πλήρη άρση της τιμωρίας του. Η WTA επιβεβαίωσε την εξέλιξη (που αποκάλυψε το The Athletic), τονίζοντας ότι πλέον ο Κροάτης μπορεί να λάβει ξανά διαπίστευση, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Παρά την απουσία του από όλα τα τουρνουά του 2025, η Ριμπάκινα συνέχισε να τον αναγνωρίζει ως προπονητή της – χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημόσια ευχαριστία της προς εκείνον κατά την απονομή του τίτλου στο Στρασβούργο, τον Μάιο. Στο μεταξύ, συνεργάζεται επισήμως με τον Νταβίντε Σανγκουινέτι.

Μετά το επιτυχημένο πέρασμα από το Μόντρεαλ και την επιστροφή της στο Top 10, η 26χρονη τενίστρια ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της απόψε στο Σινσινάτι, με αντίπαλο τη Ρενάτα Σαρασούα.