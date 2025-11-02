Ο Σίνερ θριαμβευτής στο Παρίσι – Επιστροφή στο Νο1 του κόσμου

Ο Γιανίκ Σίνερ πέτυχε μια νίκη με διπλή σημασία στο Rolex Paris Masters, καθώς κατέκτησε τον πέμπτο τίτλο Masters 1000 της καριέρας του και επισφράγισε την επιστροφή του στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ATP.

Ο 24χρονος Ιταλός άντεξε στην πίεση του Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ και επικράτησε με 6-4, 7-6(4) στον τελικό, εξασφαλίζοντας τον πρώτο του τίτλο στο γαλλικό τουρνουά Masters 1000.

Ο Σίνερ έγινε ο πρώτος παίκτης που κατακτά τίτλο αυτού του επιπέδου χωρίς να χάσει σετ, μετά τον Κάρλος Αλκαράθ στο Indian Wells το 2023.

Παρά τη μεγάλη προσπάθειά του σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό δεύτερο σετ, ο Οζέ-Αλιασίμ δεν κατάφερε να ανακόψει την πορεία του Σίνερ, ο οποίος επικράτησε με εξαιρετικό παιχνίδι στο τάι-μπρέικ και κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο του για φέτος. Προσθέτοντας ακόμη μία νίκη απέναντι στον Καναδό, μετά από εκείνες σε Σινσινάτι και US Open, ο Σίνερ προηγείται πλέον με 3-2 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Sinner Conquers Paris! 👏@janniksin defeats Auger-Aliassime to clinch a fifth career ATP Masters 1000 title and reclaim the World No.1 ranking

Συνολικά, αυτός ήταν ο 23ος τίτλος στην καριέρα του Σίνερ και ο έκτος για τη φετινή σεζόν, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ο Ιταλός έχει φτάσει σε εννέα τελικούς σε έντεκα τουρνουά, ενώ πλέον βρίσκεται μόλις 1.000 βαθμούς πίσω από τον Κάρλος Αλκαράθ στη μάχη για την κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ισπανός, βέβαια, πραγματοποιεί επίσης μια σπουδαία χρονιά, έχοντας αγωνιστεί σε περισσότερα τουρνουά.

Από τη Δευτέρα, ο Σίνερ θα επιστρέψει στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, βάζοντας τέλος στο μικρό σερί του Αλκαράθ στην κορυφή. Ωστόσο, ο Ισπανός διατηρεί ακόμη προβάδισμα για το Year-End No.1, καθώς σε μία εβδομάδα θα αφαιρεθούν οι περσινοί βαθμοί του ATP Finals και θα έχει 1.050 περισσότερους από τον Σίνερ. Παρότι η διαφορά μοιάζει δύσκολο να καλυφθεί, ο Ιταλός παραμένει μαθηματικά «ζωντανός» στη διεκδίκηση του τίτλου του κορυφαίου της χρονιάς.

Παράλληλα, ο Σίνερ έφτασε τις 26 συνεχόμενες νίκες σε διοργανώσεις κλειστού χώρου, επίδοση που τον καθιστά αήττητο στα indoor γήπεδα και μεγάλο φαβορί για το ATP Finals, όπου θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον περσινό του τίτλο.