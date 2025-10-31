Η κλήρωση του τουρνουά της Αθήνας

Με τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες κληρώθηκε ο Στέφανος Σακελλαρίδης στον πρώτο γύρο του Hellenic Championship.

Η κλήρωση της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στο Telekom Center, παρουσία του Τζόρτζε Τζόκοβιτς, και η έκπληξη της τελευταίας στιγμής ήταν συμμετοχή του Λορέντζο Μουζέτι, που έκανε late entry και μπήκε στο Νο.2 του ταμπλό.

Ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας, μετά την απόσυρση του Στέφανου Τσιτσιπά, είναι ο Σακελλαρίδης, που αν κάνει την υπέρβαση και περάσει στον δεύτερο γύρο, θα παίξει ενδεχομένως με τον Λάσλο Τζέρε. Στα προημιτελικά, πάντως, μάλλον θα περιμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο θρυλικός Σέρβος έχει μπάι στον πρώτο γύρο και στον δεύτερο βρίσκει τον νικητή του ματς Ταμπίλο - Ουόλτον.

Ο Λορέντζο Μουζέτι, από την πλευρά του, θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον νικητή του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στον Σταν Βαβρίνκα και τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Τζόκοβιτς - Μπόρζες

Νακασίμα - Μαροζάν

Πόπιριν - Νταρντέρι

Μιλέρ - Μουζέτι

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (2/11) και λογικά εκείνη τη μέρα θα γίνει το ματς του Βαβρίνκα με τον Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.

Ο Τζόκοβιτς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (4/11).