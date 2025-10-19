Ο Ρουντ κατέκτησε τον τίτλο στη Στοκχόλμη (vid)

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στον τελικό του Stockholm Open, ο Κάσπερ Ρουντ κατέκτησε τον τίτλο για πρώτη φορά στην καριέρα του, επικρατώντας του Ούγκο Ουμπέρ με 6-3, 6-2.

Ο Νορβηγός δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλό του, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα απόλυτης κυριαρχίας με μόλις πέντε χαμένα game στον τελικό.

Ο Ρουντ δεν αντιμετώπισε ούτε ένα break point, «έσπασε» δύο φορές το σερβίς του Γάλλου στο πρώτο σετ και άλλη μία νωρίς στο δεύτερο, δείχνοντας πλήρη έλεγχο του ρυθμού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος του Ρουντ για φέτος, μετά το Masters της Μαδρίτης, και ο 14ος συνολικά στην καριέρα του (14-12 σε τελικούς). Με τη νίκη αυτή, έγινε επίσης ο πρώτος Νορβηγός που σηκώνει το τρόπαιο στη Στοκχόλμη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά, ο Ρουντ έχασε μόλις ένα σετ -απέναντι στον Σεμπάστιαν Κόρντα- τον οποίο τελικά νίκησε με 6-7(5), 6-4, 6-4, ενώ νωρίτερα είχε αποκλείσει τους Μάριν Τσίλιτς (7-6, 6-4) και Ντένις Σαποβάλοφ (6-3, 6-4).