Τσιτσιπάς: «Η σχέση με τον πατέρα μου είναι εκεί που ήθελα εδώ και καιρό»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στη Σανγκάη για τη σχέση με τον πατέρα και προπονητή του, για την πορεία του στο tour και για την ανάγκη να επανασυνδεθεί με τον εαυτό του και την Ελλάδα.

«Έχουμε αλλάξει πάρα πολύ τη δυναμική μας και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που συνεργαζόμαστε και δουλεύουμε όλοι μαζί τώρα», δήλωσε ο 27χρονος τενίστας στο ATPTour.com. «Είναι πολύ αναζωογονητικό για μένα ως παίκτης να έχω αυτή τη σχέση με έναν πατέρα. Είναι ακριβώς εκεί που ήθελα να βρίσκεται εδώ και πολύ καιρό. Και είμαι χαρούμενος. Έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες μου κι εγώ στις δικές του. Και οι δυο μας δημιουργήσαμε μια δυναμική που είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι».

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ωστόσο, δεν αποκλείει στο μέλλον να προστεθεί άλλο πρόσωπο στο προπονητικό του τιμ. «Ο πατέρας μου βρίσκεται στο tour για πολλά χρόνια, ακόμη και από τις μέρες που έπαιζε η μητέρα μου. Οπότε έχει πάρα πολύ τένις στη ζωή του», είπε. «Είμαι εξαιρετικά περήφανος που τον αποκαλώ προπονητή μου και πατέρα μου. Αλλά πρώτα απ’ όλα, πατέρα μου. Και μετά προπονητή μου. Σίγουρα βλέπω τη συνεργασία μας ως κάτι βιώσιμο. Θα με ενδιέφερε στο μέλλον να προστεθεί ένα άτομο στην ομάδα μου που να μπορεί να συνεργαστεί και να δουλέψει με τον πατέρα μου. Προφανώς δεν γίνεται νεότερος, οπότε αν μπορέσω να βρω το κατάλληλο πρόσωπο, θα είναι δίπλα του με καθαρή, πιο φρέσκια οπτική. Αυτό θα επιτρέψει και στον πατέρα μου να κάνει ίσως ένα βήμα πίσω, ώστε να απολαύσει περισσότερο τη ζωή, γιατί δεν είναι μόνο το τένις. Και του το υπενθυμίζω και του το λέω αυτό εδώ και πολύ καιρό».

Όσο για τους στόχους του τις τελευταίες εβδομάδες της χρονιάς; «Η προσοχή μου είναι ένας συνδυασμός του τι θα μου επιτρέψει η μέση μου να κάνω τώρα και του να ξαναβρώ λίγο τη σύνδεση με τις νίκες», ανέφερε ο δύο φορές φιναλίστ Grand Slam. «Πάνω απ’ όλα αυτή τη στιγμή, θα ήθελα σίγουρα να δω μερικούς συνεχόμενους αγώνες χωρίς πόνο στη μέση».

Διέψευσε, επίσης, για άλλη μια φορά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για χειρουργική επέμβαση στη μέση: «Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ήταν κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ. Αναπροσαρμόστηκα και διόρθωσα τη μέση μου. Οπότε απλώς περιμένω να δω πώς θα ανταποκριθεί στους αγώνες και πώς θα μπορέσω να αγωνιστώ σε μια πολύ πιο υγιή κατάσταση».

Μετά το US Open, ο Τσιτσιπάς αγωνίστηκε μόνο σε δύο αγώνες Davis Cup στην Αθήνα, αλλά είχε χρόνο να επισκεφτεί μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην ελληνική πρωτεύουσα. Είχε και την ευκαιρία να προπονηθεί τρεις φορές με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που πρόσφατα μετακόμισε στην Ελλάδα.

«Το να γνωρίσω τον Νόβακ σε πιο βαθύ επίπεδο ήταν ωραίο, γιατί στο tour δεν έχεις αυτή την ευκαιρία», δήλωσε ο Έλληνας τενίστας. «Και πέρασα πολύ χρόνο συνδεόμενος με το πνεύμα μου στην Ελλάδα. Πέρασα πραγματικά όμορφα εξερευνώντας τη χώρα μου και κάνοντας πράγματα που βρήκα πνευματικά γεμάτα. Χρειαζόμουν σίγουρα αυτό το διάλειμμα. Το συνειδητοποίησα μόνο όταν βρέθηκα εκεί. Πέρασα πολύ χρόνο με τη μικρή μου αδελφή, με τον αδελφό μου τον Πέτρο, που συνήθως τον βλέπω μόνο μέσα στο γήπεδο όταν παίζουμε διπλά μαζί. Αυτό είναι κάτι που μου λείπει λίγο στην καθημερινότητά μου – λίγη ανθρωπιά. Ειδικά όταν βρίσκεσαι διαρκώς υπό πίεση, κυνηγώντας βαθμούς, τουρνουά, όλα αυτά. Είναι σημαντικό μερικές φορές να κάνεις ένα βήμα πίσω και να επανασυνδέεσαι με την ανθρωπιά σου».

Ο Τσιτσιπάς θα ξεκινήσει την προσπάθειά του στη Σανγκάη αύριο (4/10, περίπου στις 13.00-14.00), αντιμετωπίζοντας τον Πορτογάλο Νούνο Μπόρζες.