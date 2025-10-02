Ο πρώτος αντίπαλος του Τσιτσιπά στη Σανγκάη (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στο tour μετά το US Open και ο πρώτος του σταθμός είναι η Σανγκάη, όπου διεξάγεται από χθες το προτελευταίο Masters της σεζόν.

Ο 27χρονος τενίστας έχει περάσει με μπάι στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και σήμερα έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο, με τον οποίο θα αναμετρηθεί το Σάββατο (4/10).

Πρόκειται για τον Νούνο Μπόρζες (Νο.51), που λύγισε με 7-6(5), 7-6(5) τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ (Νο.84) στην πρεμιέρα του στην κινεζική πόλη και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο τουρνουά.

Ο Στέφανος έχει συναντήσει άλλες δύο φορές (σε χώμα) τον 28χρονο Πορτογάλο και έχει ισάριθμες νίκες, χωρίς απώλεια σετ.

Όποιος περάσει στη φάση των «32» θα παίξει με τον νικητή του ματς Χατσάνοφ-Κοβάσεβιτς/Σανγκ.