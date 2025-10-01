Δεύτερος τίτλος στο Πεκίνο για Σίνερ (vid)

Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά ο Γιάνικ Σίνερ και φεύγει από το Πεκίνο με το τρόπαιο στα χέρια του!

Ο 24χρονος Ιταλός, Νο.2 στον κόσμο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Λέρνερ Τιέν (No.52), τον οποίο νίκησε με 6-2, 6-2 στον τελικό του China Open (ATP 500).

O Σίνερ έχει πλέον 21 τίτλους καριέρας (τρεις τη φετινή σεζόν) και αυτή είναι η δεύτερη φορά που σηκώνει την κούπα στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Είναι μια ακόμα απόδειξη της αποτελεσματικότητάς του σε σκληρές επιφάνειες, όπου έχει κερδίσει 18 τρόπαια και τρέχει ρεκόρ 63-0 κόντρα σε παίκτες εκτός Top 10 μετά την ήττα του από τον Μπεν Σέλτον στη Σανγκάη πριν από δύο χρόνια! Ήταν, μάλιστα, ο ένατος διαδοχικός τελικός του σε hard courts, όπου φέτος έχει ρεκόρ 23-2.

O 19χρονος Αμερικανός, από την πλευρά του, έπαιζε στον πρώτο του τελικό ATP και σίγουρα δεν ήταν πολύ υψηλές οι προσδοκίες του, λόγω... αντιπάλου. Έκανε, πάντως, εξαιρετική πορεία στο Πεκίνο και χάρη σε αυτήν θα σημειώσει career high, ανεβαίνοντας στο Νο.36 του κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 2020 (Τζόκοβιτς/Ντουμπάι-Ναδάλ/Ακαπούλκο), που το Νο.1 και το Νο.2 του κόσμου κερδίζουν τίτλο την ίδια εβδομάδα. Θυμίζουμε ότι ο Κάρλος Αλκαράθ ήταν νικητής στο Japan Open.

Το ασιατικό swing ολοκληρώνεται με το Masters της Σανγκάης (1-12/10), όπου θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο του ο Γιάνικ, χωρίς την παρουσία του Κάρλος.